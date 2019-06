Dostal vyhazov a zastřelil svého šéfa. Hned potom i sebe

Dva mrtvé si vyžádala střelba ve firmě, sídlící v areálu někdejší zbrojovky ZŤS v Dubnici nad Váhom na západě Slovenska. Bývalý zaměstnanec podle serveru Sme.sk zřejmě nejprve zastřelil svého nadřízeného a pak spáchal sebevraždu. Policie se k případu dosud nevyjádřila.

Podle serveru Pravda.sk šlo o pomstu: propuštěný zaměstnanec přijel do firmy na kole se dvěma zbraněmi, vstoupil do kanceláře a střelil do čela mistra, který se prý přičinil o jeho propuštění kvůli nespolehlivosti a užívání drog. Pak obrátil zbraň proti sobě.

Záchranáři se o střelbě dozvěděli krátce po deváté hodině ráno. "Po příchodu záchranářů, které jsme okamžitě vyslali na pomoc, ale lékař musel konstatovat smrt u obou mužů," uvedla Alena Krčová z operativního střediska záchranné zdravotní služby.

Dvě oběti střelby ve firmě HF Najus potvrdil médiím také Matúš Košara z advokátní kanceláře, která společnost zastupuje. S ohledem na pokračující vyšetřování se ale zdržel dalších podrobností. Hned po střelbě dostali všichni zaměstnanci volno.

Policisté podle Sme momentálně prohledávají střelcův byt.