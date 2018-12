Dostaňte mě ven, psal Kočner politikům. Ve vazbě bude déle

Slovenský soud zpřísnil a prodloužil vazbu kontroverznímu podnikateli Marianu Kočnerovi, který je médii spojován s vraždou novináře Jána Kuciaka. Rozhodnutí soudu podle slovenských medií není pravomocné. Kočner je vazbě od konce června v souvislosti s obviněním z falšování směnek.

O rozšíření vazebních důvodů rozhodl Specializovaný trestní soud den poté, co slovenská média dostala anonymní informaci, že Kočner z vazby posílal takzvané motáky se vzkazy pro vlivné lidi včetně politiků z nejsilnější vládní strany Směr-sociální demokracie, aby mu pomohli dostat se na svobodu. Zajištění vzkazů napsaných na papíře potvrdila policie.

Zpřísnění vazby v praxi znamená umístění obviněného do cely odděleně od jiných osob či kontrolu jeho telefonické a písemné komunikace. Soud Kočnerovi podle medií také prodloužil vazbu, a to do 28. dubna příštího roku.

Kočner je ve vazbě kvůli případu, který se týká podezření z falšování směnek v hodnotě zhruba 69 milionů eur (1,78 miliardy korun). Proplacení některých směnek požaduje jedna z Kočnerových firem i od nejsledovanější slovenské televize Markíza, která zmiňované cenné papíry považuje za podvrh. Spolu s Kočnerem je v kauze obviněn i bývalý šéf Markízy a exministr hospodářství Pavol Rusko.

Podle znaleckého posudku Rusko směnky nepodepsal v roce 2000, jak je na nich uvedeno, ale až po roce 2013, kdy již nebyl ředitelem ani spolumajitelem Markízy. Směnky nebyly zahrnuty do účetnictví televize, která patří do skupiny CME. Podle Markízy postupovali Rusko a Kočner ve věci směnek ve shodě.

Podle nepotvrzených informací slovenských médií si Kočner objednal vraždu slovenského investigativního novináře Jána Kuciaka, spáchanou letos v únoru. V souvislosti se zastřelením Kuciaka a jeho přítelkyně policie dříve zadržela a obvinila čtyři osoby, mezi nimiž je podle prokuratury i vrah.