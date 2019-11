Drama na London Bridge: dva mrtví, útočil nebezpečný džihádista

Terorista, který v pátek v Londýně zabil nožem dva lidi a jehož na místě zastřelila policie, byl v roce 2012 odsouzený za terorismus. Oznámila to v noci na dnešek londýnská policie. Útočníkem byl 28letý Usman Khan, odsouzený za plánování bombových útoků, mimo jiné na londýnskou burzu. Podle deníku The Guardian ho soudce tehdy označil za "velmi nebezpečného džihádistu".

Khanova rodina pochází z Pákistánu, on sám se podle BBC narodil ve městě Stoke-on-Trent ve středoanglickém hrabství Staffordshire, kde také žil. Podmínečně propuštěn na svobodu byl loni v prosinci a podle britských médií měl elektronický náramek.

Khan spáchal útok nožem v pátek odpoledne na mostě London Bridge. Předtím se podle The Guardian účastnil poblíž konference jako člen převýchovného programu pro vězně nazvaného Learning Together, podporovaného Cambridgeskou univerzitou. Konference se účastnily desítky lidí, včetně studentů a bývalých vězňů.

Deník The Guardian dnes napsal, že Khan byl odsouzen v roce 2012 spolu s dalšími extremisty, kteří plánovali útoky na londýnskou burzu či Westminsterské opatství. Na ručně napsaném seznamu jejich cílů byl podle britských médií i nynější premiér Boris Johnson, který byl tehdy londýnským starostou. Skupina se podle některých médií inspirovala teroristickou sítí Al-Káida.

Při pátečním útoku zranil Khan nožem několik lidí, z nichž dva zemřeli. Jeden ze zraněných je v kritickém, ale stabilizovaném stavu, uvedl dnes server BBC s odvolání na nemocniční zdroje.

Britská policie též uvedla, že prohledává Khanovo bydliště v hrabství Staffordshire, aby se ujistila, že byl jediným útočníkem. V této fázi vyšetřování ale nemá indicie, že byl Khan měl spolupachatele.

Premiér Johnson už v pátek oznámil, že do ulic bude nasazeno více policistů z preventivních důvodů. Johnson se také vyslovil pro přísnější tresty pro teroristy. "Je chybou umožnit vážným a násilným zločincům předčasné propuštění z vězení a je velmi důležité, abychom tento zvyk opustili a abychom prosazovali odpovídající tresty pro nebezpečné zločince, zejména pro teroristy," řekl Johnson.

Johnson kvůli útoku pozastavil kampaň před parlamentními volbami, které se konají 12. prosince. Totéž udělali i opoziční labouristé.

Agentura Reuters dnes připomněla, že Británie začátkem listopadu po pěti letech snížila stupeň rizika ohrožení terorismem z druhého nejvyššího, "vážného", na třetí "značné". Tento stupeň na pětiúrovňové škále znamená, že hrozba atentátu "je pravděpodobná", předtím byla "vysoce pravděpodobná", uvedla agentura Reuters.

