Druhá nejhůře zasažená země světa uvolnila opatření, lidé smějí do práce

Tisíce Španělů smějí od pondělí po dvou týdnech opět chodit do práce. Přestalo totiž platit opatření, jímž vláda kvůli koronaviru zastavila všechny provozy ne nutné pro chod země. Ostatní omezení volného pohybu ale trvají, stejně tak zůstávají uzavřeny školy, obchody, restaurace, divadla či velká část obchodů. Obnovení ekonomické činnosti se podle deníku El País dotkne zejména průmyslového sektoru, stavebnictví či například advokátních kanceláří.

Z návratu mnoha lidí do práce, a tím mimo jiné i do veřejné dopravy, mají obavy zejména Katalánsko a madridský region, které jsou nákazou koronavirem zasaženy nejvíce. Vláda ale vydala řadu doporučení pro zaměstnavatele i pracující, jimž policisté na zastávkách autobusů, vlaků a v metru rozdají deset milionů roušek. Jejich nošení není povinné.

"Nikdo neví, zda by prodloužení odstávky ne nutných provozů třeba o pět dní pomohlo ke zmírnění nákazy, či zda by to mělo jen další ekonomický dopad," cituje El País epidemiologa Toniho Trillu z výboru expertů, který v této krizi radí vládě. Podle něj se od vyhlášení nouzového stavu ve Španělsku v polovině března, odkdy lidé mohou pouze na nejnutnější nákup či do práce a k lékaři, snížil pohyb v ulicích o 70 procent. Od zastavení nenutných provozů jen o dalších deset procent.

Také epidemiolog Joan Ramón Villalbí míní, že povolení práce znamená jen mírné riziko. Lidé už se totiž nechovají stejně jako v polovině března, jsou zodpovědnější, dodržují bezpečnou vzdálenost, více si myjí ruce a mnozí nosí roušky. Vláda také požádala zaměstnavatele, aby co nejvíce rozšířili pracovní dobu, a lidé tak mohli chodit do zaměstnání v různých časech. Jednak proto, aby jich bylo na pracovišti méně, a také proto, aby nevznikaly návaly ve veřejné dopravě. Kdo může, má jezdit do práce autem. Zaměstnavatelé by také měli, je-li to možné, zařídit práci z domova.

V pondělí není státní svátek všude

Velikonoční pondělí je svátkem jen v osmi španělských autonomních regionech, včetně Katalánska, ne však v nejvíce zasaženém madridském regionu.

Španělsko je v počtu nakažených koronavirem druhou nejhůře zasaženou zemí na světě po Spojených státech, v počtu obětí je třetí po USA a Itálii. Dosud bylo ve Španělsku potvrzeno 166 019 nakažených koronavirem, z toho skoro 17 000 lidí zemřelo a na 62 400 se uzdravilo.

Španělská vláda kvůli koronaviru vyhlásila nouzový stav v polovině března. Posléze toto omezení parlament dvakrát prodloužil, teď platí do 26. dubna. Premiér Pedro Sánchez tento týden nicméně uvedl, že podle něj toto prodloužení nebude stačit a že vláda zřejmě požádá o prodloužení o další dva týdny, respektive do 10. května.

Španělé smějí od poloviny března ven z domu pouze na nejnutnější nákupy, k lékaři, do práce či na pomoc starým či handicapovaným osobám. Zavřeny jsou školy, restaurace, bary, kina, sportoviště, většina obchodů. Lidé smějí venčit psa, nesmějí ale například na procházku s dětmi, běhat po parku či jezdit na chalupu.