Důchodce dobrodruh: postavil si barel a chce přeplout Atlantik

Několik měsíců stavěl speciální plovoucí kapsli v podobě velkého oranžového barelu, aby s ní přeplul celý Atlantik. Jednasedmdesátiletý Francouz Jean-Jacques Savin vyrazil ve středu z pobřeží nejzápadnějšího ostrova Kanárských ostrovů - El Hierro. Věří, že koncem března dopluje ke Karibiku, jenž je jeho cílovou stanicí. Zprávu přinesl server CNN a agentura AFP.

Jeho speciální plavidlo nemá žádný motor, má v plánu nechat se po celou dobu unášet mořskými proudy, přičemž rychlost se odhaduje na dva až tři kilometry za hodinu, informuje agentura AFP.

Cestu a konkrétní lokaci dobrodružného Francouze mohou fanoušci sledovat on-line. O tom, jak se mu daří, pravidelně informuje na své facebookové stránce, kde sdílí také fotky zevnitř svého útulného barelu, kde má jak malou kuchyň, tak i postel.

Na palubu si s sebou vzal láhev bílého vína Sauternes a pokrm foie gras, které hodlá zkonzumovat na Nový rok. Na lednové narozeniny si pak Savin připije červeným vínem z proslulé francouzské vinařské oblasti Saint-Émilion.

Savin neví, do jaké přesné destinace se mu podaří doplout. "Možná Barbados, ale byl bych rád, kdyby to byl spíše francouzský ostrov. Třeba Martinik nebo Guadeloupe, " říká. Pokud se mu podaří celou tříměsíční cestu dovést do úspěšného konce, měl by za tu dobu uplout kolem 4500 kilometrů.

Bývalý vojenský parašutista našel pro svou netradiční cestu několik sponzorů, další finance se mu pak podařilo získat pomocí crowdfundingu.