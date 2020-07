Duda je prezidentem od roku 2015. Známý je kontroverzními výroky

Současný polský prezident Duda stojí v čele země od srpna 2015. Do svého zvolení prezidentem byl členem vládní strany Právo a spravedlnost (PiS), která ho i nyní podporuje.

Je znám svými konzervativními názory a snažil se oslovit voliče téhož smýšlení. Nedávno vyslovil názor, že hnutí za práva lesbiček, gayů, bisexuálů a transgenderových osob (LGBT) představuje možná větší nebezpečí než komunistická ideologie. Krátce před volbami oznámil úmysl ve školách zakázat výuku o ideologii prosazující posílení práv sexuálních menšin. Také řekl, že manželství může být jedině svazkem muže a ženy. Přál by si, aby v Polsku platil "zákaz propagace ideologie LGBT ve veřejných institucích".

Duda v průzkumech vedl před svým hlavním rivalem Rafalem Trzaskowským, jeho náskok se však snižoval s tím, jak polská ekonomika začíná pociťovat dopady krize způsobené pandemií covidu-19. V předvolební kampani mimo jiné slíbil, že vláda zvýší podporu pro nezaměstnané.

Právník a někdejší europoslanec Duda dokázal v minulých prezidentských volbách v květnu 2015 porazit tehdejší hlavu státu Bronislawa Komorowského, i když byl do té doby nepříliš známým politikem. Nejvíce příznivců měl na jihu a východě země.

Vystudoval právo

Narodil se 16. května 1972 v Krakově, kde později vystudoval právo na Jagellonské univerzitě. Na škole posléze působil jako pedagogicko-vědecký pracovník. V roce 2005 si založil vlastní advokátní kancelář.

Původně se angažoval v liberální Unii svobody. Po volbách v roce 2005 začal jako právní expert spolupracovat s poslaneckým klubem strany PiS. To mu o rok později pomohlo získat post náměstka státního tajemníka na ministerstvu spravedlnosti, a pak i místo ve Státním tribunálu, tedy soudním orgánu, který řeší obvinění osob zastávajících nejvyšší státní funkce. Členem byl v letech 2007 až 2011.

Od roku 2008 byl náměstkem státního tajemníka v kanceláři prezidenta Lecha Kaczyńského, až do tragické smrti hlavy státu v dubnu 2010. V roce 2011 vstoupil do PiS a ještě téhož roku ho za tuto stranu zvolili do Sejmu, tedy dolní parlamentní komory. Poslaneckého mandátu se vzdal po zvolení europoslancem na jaře 2014.

V roce 2010 neúspěšně kandidoval na primátora Krakova, ale získal jen křeslo v městském zastupitelstvu.

Duda je ženatý, s manželkou Agatou, středoškolskou učitelkou němčiny, má dceru Kingu.