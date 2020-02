Durynský premiér, zvolený i hlasy AfD, rezignoval na funkci

Durynský ministerský předseda Thomas Kemmerich (FDP), zvolený do funkce ve středu i hlasy pravicově populistické Alternativy pro Německo (AfD), se v sobotu funkce vzdal. Na twitteru to uvedla frakce jeho svobodných demokratů v zemském sněmu. Celoněmecká koalice konzervativní unie CDU/CSU a sociální demokracie (SPD) vedená kancléřkou Angelou Merkelovou (CDU) se zatím v Berlíně dohodla na tom, že by se v Durynsku měly uskutečnit předčasné volby.

"Tímto oznamuji svou rezignaci na funkci ministerského předsedy Durynska s okamžitou platností," citovala durynská FDP na twitteru Kemmericha, jehož zvolili politici FDP, CDU a AfD. To, že se na jeho volbě podílela také AfD, jejíž tváří ve 2,2milionové východoněmecké spolkové zemi je radikální Björn Höcke, vyvolalo v Německu politickou bouři. Čtyřiapadesátiletý Kemmerich v jejím důsledku 24 hodin po svém zvolení oznámil, že rezignuje. V sobotu tak učinil.

Politická krize měla dopady i na vládu Merkelové v Berlíně, jejíž zástupci v sobotu situaci, která podle SPD kabinet poškodila, několik hodin probírali. Po skončení zasedání zveřejnili prohlášení, podle něhož volba Kemmericha hlasy AfD byla neodpustitelnou událostí. "Sestavování vlád a (dosahování) politických většin za pomoci hlasů AfD vylučujeme," zdůraznily koaliční špičky, podle nichž to pro jejich strany platí na všech politických úrovních.

Za jediné možné východisko označily rezignaci zemského premiéra. Dalším krokem by pak podle vedení koalice měla být rychlá volba nového šéfa durynské vlády. "S ohledem na legitimitu politiky jsou koaliční partneři přesvědčeni, že nezávisle na volbě nového ministerského předsedy jsou v Durynsku nutné brzké předčasné volby," uvedli také v prohlášení zveřejněném na twitteru reprezentanti berlínského kabinetu.

Zda se ale předčasné volby opravdu uskuteční, není jisté. Rozhodnutí bude na politicích v Durynsku. Není vyloučené, že v nové volbě ministerského předsedy uspěje dřívější premiér Bodo Ramelow (Levice), kterého ve středu od úspěchu dělil jediný hlas.

Populární Ramelow stál v čele durynského kabinetu od prosince 2014 a po říjnových zemských volbách, které jeho Levice se ziskem 31 procent hlasů jasně vyhrála, usiloval o sestavení menšinové vlády Levice, SPD a Zelených. Tato varianta ale v zemském sněmu narazila. Početní většinu - 48 křesel - v 90členném parlamentu totiž mají CDU, FDP a AfD; žádná z nich přitom s Levicí vládnout nechce. Nyní se ale spekuluje o tom, že CDU volbu Ramelowa napodruhé umožní.