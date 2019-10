Dva dny před volbami si Poláci stěžují na nevraživost mezi lidmi

Na prostranství před stanicí metra v centru Varšavy na dohled od Paláce kultury a vědy dlouhovlasý muž v podzimním větrném dni oslovuje lidi a nabízí jim letáčky. Šestadvacetiletý Pawel Wojda kandiduje v nedělních parlamentních volbách za největší polské opoziční uskupení, Občanskou koalici. Řekl, že se kromě pozitivních reakcí setkává i s agresí. Na nevraživost mezi lidmi, kteří se rozhádali kvůli politice, si stěžují jak stoupenci polské opozice, tak zastánci vládnoucí národně-konzervativní strany Právo a spravedlnost (PiS).

"Moji mámu kdosi poplival," vypráví Pawel Wojda, kterého v kampani podpořila celá rodina, včetně bratra-dvojčete. "Atmosféra je velmi napjatá, je v ní mnoho krajnosti a lidé na sebe dost nevybíravě vyjíždí," říká Tomasz Wojda. Za to, jak hluboce jsou Poláci rozdělení, podle těchto bratrů nese odpovědnost PiS. Její předseda a nejvlivnější polský politik Jaroslaw Kaczyński tento týden vyhrožoval "cejchováním těch, kdo pracují pro naše nepřátele".

"Vše je strašně zpolitizované, nedá se v tom žít, lidé se nenávidí kvůli politice," stěžuje si čtyřicátnice Izabela Korybutová, která pracuje v knihovně Muzea polské historie a netají se svými sympatiemi k PiS. "Myslím, že moudří lidé se politickým tématům začali raději vyhýbat," dodává tato vystudovaná polonistka.

Někteří Poláci, jako muž jménem Józef, nejdou při vyjadřování o politických rivalech pro ostré slovo daleko. Do ulic se vydal v tričku s nápisem "Jachira - obluda", čímž měl na mysli kontroverzní kandidátku Občanské platformy Klaudii Jachirovou. Protestoval proti tomu, že "se vyčuraný debil Schetyna pokouší něco takového dostat do parlamentu". Jachirová pobouřila zejména konzervativce, když si dělala legraci z polského vlasteneckého hesla "Bůh, čest, vlast" nebo když prohlásila, že "polský národ zabil více Židů než Němců".

Které politické straně svůj hlas odevzdá, Józef prozradit odmítá. "Jde o intimní věc, je to jen mezi mnou a (volební) urnou," vysvětluje.

Nejvíce Poláků podle předvolebních průzkumů podporuje PiS, která se voliče snaží oslovit slibem ochrany tradičních hodnot a identity Polska coby katolické země. "Vyznávám křesťanské hodnoty, považuji se za vlastenku," říká Korybutová. Celá opozice podle ní směřuje příliš vlevo. Silně ji znepokojilo, když varšavský primátor Rafal Trzaskowski v zimě podepsal Chartu LGBT+, v níž hlavní město kromě jiného přislíbilo zavést ve školách sexuální výchovu. "To rodiče by měli rozhodovat o tom, jak budou jejich děti vychovávané a já jako křesťanka nemohu dovolit, aby moje dítě bylo vychovávané v duchu něčeho, s čím nesouhlasím," dodala matka dvanáctileté Lidie. Má strach, že levicové strany by v případě volebního vítězství osekaly svobodu právě v této oblasti života.

Opozice a její voliči a příznivci zase obviňují současnou vládu z omezování svobod a porušování demokratických principů. "Doufám, že většině Poláků už došlo, že nejdůležitější evropské hodnoty jsou v ohrožení," říká Pawel Wojda. "Vadí mi narušování základních práv o to, jakou má Polsko v současnosti pověst v zahraničí," říká Bartosz, student informatiky na Varšavské univerzitě, který dá v neděli svůj hlas Občanské koalici, jejíž největším členem je Občanská platforma, nebo Levici.

Právo a spravedlnost během své vlády ovládlo klíčové státní instituce i veřejnoprávní média. Kvůli reformám justice, které podle domácí opozice i mezinárodních organizací ohrožují nezávislost soudů, se vláda ve Varšavě dostala do sporů s Evropskou komisí. Strana využila solidního hospodářského růstu a zavedla štědré sociální programy, včetně třináctých důchodů a přídavků na děti ve výši 500 zlotých (asi 3 tisíce korun) měsíčně.

"Žádná vláda pro lidi neudělala tolik, co PiS," řekla důchodkyně jménem Izabela, když vyšla z kostela Svatého kříže naproti Varšavské univerzity. "Nikdy nebylo tak dobře jako nyní, nikdo se o nás nestaral," tvrdí tato žena a pochvaluje si, že díky důchodu navíc si mohla dovolit zařídit věci, na které dříve nebyla schopná ušetřit.