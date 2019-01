EK šetří, zda Nizozemsko neposkytlo nelegální pomoc firmě Nike

Evropská komise zahájila hloubkové vyšetřování daňových postupů Nizozemska vůči americkému prodejci sportovního zboží Nike. Nizozemsko svými rozhodnutími mohlo poskytnout firmě nelegální výhodu a porušit pravidla o státní pomoci, oznámila EK v prohlášení.

Podle komise nizozemské úřady v letech 2006 až 2015 vydaly pět rozhodnutí týkajících se daní, z nichž dvě jsou stále v platnosti. Tato rozhodnutí schvalovala způsoby výpočtu licenčních poplatků dvěma firmám ze skupiny Nike sídlícím v Nizozemsku - Nike European Operations Netherlands a Converse Netherlands. Komise má podezření, že výše licenčních poplatků schválená v rozhodnutích neodrážela realitu a firmy odváděly na licenčních poplatcích, které se odečítají z daňového základu, mnohem více, než by platily jako nezávislé při tržním vyjednávání.

EK chce zjistit, zda daňová rozhodnutí schvalující výši licenčních poplatků nemohla přehnaně snížit zdanitelný základ firem. Pokud se to potvrdí, byla by to nelegální státní pomoc.