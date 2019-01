Emotivní tryzna: Poláci vyšli do ulic, pachatel vinu odmítá

Tisíce Poláků v pondělí večer uctily památku starosty Gdaňska Pawla Adamowicze, který zemřel po nedělním útoku mladého muže. Smuteční shromáždění se konala po celé zemi a zúčastnili se jich i přední politici včetně šéfa Evropské rady Donalda Tuska. Vyšetřovatelé vyslechli sedmadvacetiletého muže zadrženého na místě krátce po útoku, podle svého advokáta se ale k činu nepřiznal.

V celonárodní tryznu za oblíbeného politika se proměnil pondělní mrazivý večer v ulicích polských měst. V severopolském přístavním městě přišlo podle agentury PAP vzdát hold zavražděnému starostovi Adamowiczovi přes 15 tisíc lidí.

"Vždy jsi byl tam, kde bylo třeba postavit se zlu," vzpomínal Tusk na svého politického souputníka a kritika současné nacionalistické vlády, který se poprvé angažoval už koncem 80. let ve studentském protikomunistickém hnutí. Starostou Gdaňska byl Adamowicz zvolen poprvé v roce 1998 a od té doby funkci ve volbách pětkrát obhájil, naposledy loni jako nezávislý kandidát.

The citizens of #Gdańsk were saying Goodbye to their former mayor Paweł Adamowicz last night who was assassinated. Credits: aerovideo pic.twitter.com/isTdEXzcLQ

Další tisíce lidí se k pietě sešly ve Varšavě, jejíž vedení nechalo na městských budovách spustit vlajky na půl žerdi a ode dneška vyhlásilo třídenní smutek. Na večerní mši ve varšavské katedrále přišli i prezident Andrzej Duda a premiér Mateusz Morawiecki. Hlava státu označila Adamowicovu násilnou smrt za "jednu z nejtragičtějších událostí v Polsku za poslední léta".

Lidé zaplnili ulice či náměstí i v Poznani, Štětíně či Krakově, menší shromáždění se konala i v mnoha dalších polských městech. Desítky lidí zapalovaly svíčky před polskými ambasádami ve Washingtonu, Londýně či Budapešti.

Adamowicz podlehl v pondělí nad ránem zraněním, která utrpěl, když ho o víkendu na pódiu při charitativní akci pobodal muž identifikovaný polskými médii jako Stefan W. Muž, který se nedávno léčil z paranoidní schizofrenie, po činu neprchl a policie jej zadržela na místě.

Podle rozhlasové stanice RMF FM trval jeho pondělní výslech přes dvě hodiny. K vraždě se nepřiznal a hovořil především o svém pět a půl roku trvajícím pobytu ve vězení, k němuž byl odsouzen za bankovní loupeže. Svůj trest označil za křivdu, kterou dává za vinu tehdejším vládnoucím politikům.

Stefan W. byl za mřížemi od roku 2013 a vězení opustil v prosinci, když nedlouho předtím ukončil léčbu paranoidní schizofrenie.

Bezprostředně po útoku na pódiu prohlásil, že jej ve vězení "mučila" Občanská platforma, strana tehdejšího premiéra Tuska, jejímž členem byl v minulosti také Adamowicz.





My condolences to the family and friends of @AdamowiczPawel, the victim of horrifying violence. Let´s work on future where violence will become obsolete. It never leads to anything positive. pic.twitter.com/roUDjbhktr