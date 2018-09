Erdoğan otevřel novou moderní mešitu v Německu.

Turecký prezident Recep Tayyip Erdoğan na závěr své třídenní státní návštěvy Německa slavnostně otevřel novou moderní mešitu v Kolíně nad Rýnem. Protestovalo proti němu poblíž mešity na dva tisíce lidí, což ale bylo podle agentury DPA méně, než se očekávalo. Erdoğan v projevu před mešitou poděkoval těm, kteří se zasloužili o výstavbu islámské svatyně, která měla i mnoho odpůrců.

Jedna z největších evropských mešit, a největší v Německu, byla v kolínské čtvrti Ehrenfeld postavena zásluhou vlivné muslimské organizace Ditib, která zastřešuje činnost stovek islámských spolků sdružujících hlavně příslušníky turecké menšiny v Německu.

"Dnes jsme svědky dějinné události. Ditib oficiálně otvírá tuto mešitu a já chci na tomto místě vyslovit svůj nejhlubší dík těm, kteří se o to zasloužili," prohlásil Erdoğan. Připomněl, že bylo i mnoho lidí, kteří proti této stavbě protestovali.

Mešita podle Erdoğana znamená budovu, v níž není rozdílů mezi lidmi. "Jako muslimové musíme společně pracovat pro mír," vyzval turecký prezident. Zdůraznil, že budova má sloužit také k pořádání kulturních akcí či sympozií. Opakovaně také zdůraznil, že skuteční muslimové nemají nic společného s terorismem. Erdoğan zároveň odsoudil činnost Strany kurdských pracujících (PKK), kterou Ankara považuje za teroristickou organizaci.

Erdoğan při slavnostní příležitosti rovněž zhodnotil svou návštěvu v Německu. "Přes všechnu kritiku jsme tu měli velmi dobrou a úspěšnou návštěvu," poznamenal a vyjádřil přesvědčení, že začíná nová etapa turecko-německých vztahů a spolupráce, která bude "na všech rovinách" prohloubena.

Malá podpora slavnosti

V Kolíně se mělo uskutečnit několik demonstrací. K té největší nedaleko mešity se nakonec podle odhadů DPA sešlo kolem dvou tisíc lidí, což je mnohem méně než původně očekávaných 10 tisíc. Další protestní akci svolali například Kurdové na nábřeží Rýna.

Podle agentury DPA byla turecká delegace zklamána z malé podpory slavnosti ze strany největšího porýnského města. Místní úřady už v pátek zrušily venkovní pouliční slavnost při příležitosti otevření mešity, protože organizace Ditib údajně nepředložila koncept bezpečnostních opatření vzhledem k očekávaným masám lidí. Dnes byli do mešity vpuštěni jen pozvaní hosté.

Erdoğan údajně kvůli zrušení venkovní akce dokonce zvažoval, že do Kolína nepojede a rovnou odletí zpátky do Turecka. "Ale prezident chce, aby to byla úspěšná státní návštěva, a proto se rozhodl do Kolína přijet," řekl turecký poslanec Mustafa Yeneroğlu.

Ústřední kolínská mešita měla být slavnostně otevřena už v roce 2012, ale kvůli stavebním nedostatkům musel být ceremoniál několikrát odložen. Mešita pojme 1200 lidí, její dva minarety jsou vysoké 55 metrů.

Snídaně s Merkelovou

Erdoğan v Německu končí třídenní státní návštěvu, jejímž deklarovaným cílem bylo uvolnění napětí mezi Německem a Tureckem.

Ještě v Berlíně Erdoğan posnídal s německou kancléřkou Angelou Merkelovou, s níž oficiálně jednal už v pátek. Následná tisková konference jasně ukázala hluboké rozdíly, které mezi oběma zeměmi v otázkách demokracie, svobody tisku nebo právního státu panují. Poměrně chladná byla podle německých médií také Erdoğanova páteční schůzka s hlavou německého státu Frankem-Walterem Steinmeierem.

Spolkový prezident pro Erdoğana v pátek vystrojil i slavnostní hostinu, která tradičně státní návštěvy doprovází, vícero německých politiků na ni ale kvůli nesouhlasu s Erdoğanovou politikou odmítlo přijít.