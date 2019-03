EU bude trestat evropské strany za zneužívání osobních údajů

Evropská unie před nadcházejícími květnovými volbami do Evropského parlamentu přijala nová pravidla, kterými chce zabránit zneužívání osobních údajů evropskými politickými stranami. V případě porušení tohoto opatření budou strany potrestány pokutou a také zastavením finanční podpory z unijního rozpočtu.

Na jednání se Rada pro všeobecné záležitosti, která rovněž připravuje unijní summit na konci týdne, shodla na změně pravidel z roku 2014. Schválená úprava umožní pokutovat evropské politické strany a nadace, které se porušováním pravidel ochrany údajů pokusí ovlivnit výsledky voleb do europarlamentu.

Sankce, které ukládá Úřad pro evropské politické strany a evropské politické nadace, budou činit pět procent rozpočtu dotčeného hnutí. V nadcházejícím roce navíc potrestaná strana či nadace nedostanou žádné finance z unijního rozpočtu.

Volby evropských poslanců se budou konat v rozmezí čtyř dnů od čtvrtka 23. května do neděle 26. května. V největším počtu unijních zemí se bude hlasovat v neděli, přičemž nejdéle budou volební místnosti otevřeny podle informací z Evropského parlamentu v Itálii, a to až do 23 hodin SELČ. Teprve poté bude možné výsledky hlasování zveřejňovat. V Česku se jako v jediné z unijních zemí bude hlasovat ve dvou dnech, a to 24. a 25. května.