EU by měla mít striktnější postoj vůči Číně, řekl Lipavský

V zájmu Česka je, aby Evropská unie zvolila ostražitější přístup vůči Číně a přiblížila se k postoji Spojených států. Evropské země musí být lépe připravené na to, že na ně Peking bude vyvíjet nátlak prostřednictvím jejich závislostí. V rozhovoru s ČTK to tento týden řekl ministr zahraničí Jan Lipavský. Diskutovaný přechod k většinovému rozhodování o unijní zahraniční politice by podle něj mohl přinést výhodu velkým zemím jako Německo nebo Francie, které kvůli obchodním zájmům prosazují směrem k Pekingu benevolentnější politiku.

Evropský blok se v současnosti snaží shodnout na jednotném novém postoji k Číně, jejíž režim se podle mnohých evropských politiků stává asertivnější vůči ostatním zemím a represivnější vůči vlastním obyvatelům. Zatímco Spojené státy se pokoušejí zásadně omezovat styk s Čínou například v oblasti vyspělých technologií, unijní země i s ohledem na silné obchodní zájmy tak daleko nezašly.

"V zájmu Česka je, aby Evropská unie měla bližší postoj s USA v těchto věcech," řekl Lipavský. Podobně jako Česko podle něj chápou situaci například pobaltské země. Litva se přitom loni stala cílem čínské obchodní blokády, když posílila své vztahy s Tchaj-wanem, který Čína považuje za svou nedílnou součást.

Jiný přístup mají podle šéfa české diplomacie dvě největší unijní země, Německo a Francie, pro něž jsou zásadní jejich silné obchodních zájmy ve vztahu ke druhé největší světové ekonomice.

"Umím si představit, že kdybychom měli hlasování kvalifikovanou většinou, tak si některé velké, silné a bohaté státy prosadí velmi benevolentní politiku vůči Číně," poznamenal Lipavský k pravidelně posuzované otázce možné změny rozhodování v zahraniční a bezpečnostní politice EU. Ke shodě je nyní potřeba souhlas všech 27 zemí, což mnohdy prodlužuje a komplikuje například domlouvání některých sankcí. Část států proto prosazuje zavedení většinového hlasování, jehož zavedení však podle Lipavského není na pořadu dne.

Evropští lídři budou téma vztahů s Čínou opět probírat na červnovém summitu v Bruselu. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová při nedávné návštěvě Pekingu prohlásila, že EU by měla snižovat rizika, která z čínského vlivu plynou. Unijní země v současnosti hovoří zejména o odbourávání závislosti na kritických surovinách z Číny, opatrnějším využívání rizikové čínské komunikační techniky či omezení vývozu citlivých technologií do Číny. Debaty vyvolávají například čínské mobilní telefony či populární aplikace TikTok.

Unie sice musí podle Lipavského brát v potaz své obchodní zájmy, budoucnost evropského přístupu k Číně je však jednoznačně ve větší ostražitosti. "Ostražitost znamená, že budeme znát naše závislosti, že budeme znát alternativy na těchto závislostech, že budeme znát cenu za ty alternativy, že budeme připraveni v případě nějaké politické krize na tyto alternativy přejít," prohlásil ministr.