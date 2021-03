EU chce přimět AstraZeneku k dodání vakcín i omezením vývozu

Evropská unie podle svých činitelů v těchto dnech vyjednává s Británií kompromisní variantu dodávek vakcíny od firmy AstraZeneca, která by vyhovovala oběma stranám. Šéfka společných unijních nákupů vakcín Sandra Gallinaová v úterý prohlásila, že Brusel nebude váhat s využitím všech možnosti, aby společnost přiměl k dodání co největšího množství slíbených dávek. Ve hře je podle představitelů komise zejména omezení vývozu z podniku vyrábějícího její preparáty v Nizozemsku.

Většina unijních států se stále potýká s nedostatkem vakcín ke zrychlení tempa očkování proti covidu-19, které by umožnilo splnit cíl do konce léta naočkovat přes dvě třetiny dospělých obyvatel EU. Hlavní potíže má evropský blok s britsko-švédskou společností AstraZeneca, která v prvním čtvrtletí dodá necelou třetinu z více než 90 milionů původně přislíbených dávek. Dodávky hodlá výrazně omezit i ve druhém tříměsíčním období.

"Použijeme všechny nástroje, které máme k dispozici, abychom vakcíny dostali," řekla v úterý Gallinaová během debaty s europoslanci. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová minulý týden pohrozila, že Brusel omezí vývoz vakcín firmy ze závodů na území EU.

Ve smlouvě, kterou komise loni se společností uzavřela, jsou zmíněny dva podniky v Británii, jeden v Belgii a jeden v Nizozemsku, které by měly zajišťovat dodávky do členských zemí. Zatím se to však podle unijních činitelů naplňuje pouze v případě toho belgického, z ostatních putují vakcíny primárně do Británie.

Komise tvrdí, že omezení vývozu je až krajní možností. Británie tuto možnost dopředu odsuzuje jako porušení pravidel volného obchodu znemožňující firmě plnit smlouvu s Londýnem. Britský premiér Boris Johnson o víkendu hovořil s lídry Německa a Francie ve snaze odvrátit tento krok, který však obě země podporují. Lídři členských zemí budou o dalším postupu jednat během dvoudenního videosummitu, který začíná ve čtvrtek.

Brusel se podle nejmenovaných činitelů v současnosti snaží s Londýnem dohodnout na sdílení produkce z nizozemského podniku. Pokud by Británie odmítala vyjít unii vstříc, může dojít na zákaz vývozu, s nímž podle bruselského webu Politico Nizozemsko souhlasí.

Není zatím zcela jasné, kolik vakcín by v případě zapojení nizozemského závodu přibylo unijním zemím. Komisař Thierry Breton začátkem března prohlásil, že tamní výrobní kapacita je až šest milionů dávek měsíčně.