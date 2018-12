EU hledá cesty k zastavení rostoucí nedůvěry lidí v očkování

Země Evropské unie hledají způsoby, jak zastavit rostoucí nedůvěru občanů vůči očkování a související nárůst hrozby opětovného rozšíření některých chorob. Ministři zdravotnictví osmadvacítky se proto v pátek na svém jednání v Bruselu dohodli na řadě konkrétních kroků, od lepší spolupráce při monitorování souvisejících rizik po snahu objektivně a věrohodně o očkování informovat a vyvracet v této oblasti rychle se šířící lži a dezinformace.

"Bolí mne, když vidím nedůvěru a klesající míru proočkovanosti. Je podle mne nepřijatelné, když děti v Evropské unii nyní umírají na spalničky, proti kterým po léta máme funkční a bezpečnou vakcínu," řekl novinářům po schůzce komisař odpovědný za zdravotnickou problematiku Vytenis Andriukaitis.

Jak dnes připomněla rakouská ministryně práce, sociálních věcí a zdravotnictví Beate Hartigerová-Kleinová, dostalo v zemích EU spalničky loni plných 140 tisíc lidí, což je třikrát více než o rok dříve. Za poslední dva roky na nemoc, proti které je možné se nechat očkovat, v unii zemřelo 57 osob.

Proočkovanost populace se podle údajů, které nabídlo rakouské předsednictví EU, napříč evropskými zeměmi liší. V mnoha z nich ale už nedosahuje potřebných 95 procent, která právě u spalniček zajišťují celkovou imunitu populace.

Jedním z důvodů je rostoucí nedůvěra lidí, kteří často snadno uvěří nepodloženým zprávám z internetu, upozornil komisař Andriukaitis. I toto téma by se podle něj mělo stát součástí plánů komise na boj s dezinformacemi na počítačových sítích. "V současném světě pochyby vzniknou strašně snadno. Ale znovuvybudování důvěry trvá velice dlouho," podotkl.

Český ministr zdravotnictví Adam Vojtěch v Bruselu řekl, že ministři z mnoha zemí EU upozorňovali na trend "antiočkovacích skupin", které často používají pseudovědecké argumenty.

"My se snažíme na toto upozorňovat a dělat osvětu a informační kampaně, abychom přinášeli relevantní informace," řekl ministr. Připravován tak je například nový informační portál, kde by měli mít lidé k dispozici vědecky podložená data.

Zásadní podle Vojtěcha je také koordinace napříč členskými zeměmi EU a pro ČR zachování povinného očkování proti základním infekčním chorobám. Taková pravidla v některých zemích EU nejsou, například ani v Rumunsku, které bude od ledna na půl roku unii předsedat.

"My jsme na tom, právě kvůli povinnému očkování, v rámci Evropy relativně dobře. Na druhou stranu skutečně proočkovanost v čase klesá. Pro nás je to negativní signál," řekl. Opakovaně se objevující epidemie spalniček jsou podle něj dokladem snižující se kolektivní imunity populace. "U nás to vedlo k tomu, že jsme museli uzavírat některá nemocniční oddělení, a to má dopad poměrně zásadní," vysvětlil.

Podle ministra jsou ale nyní v ČR připravována také pravidla, která umožní odškodnit těch několik málo případů, kdy má povinné očkování negativní důsledky. "I to by mohlo otupit hrany protestům těch, kdo jsou proti očkování," míní český ministr.