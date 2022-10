EU musí víc podporovat elektromobilitu, aby mohla konkurovat Číně, uvádí studie

Evropská unie musí víc podporovat elektromobilitu, jinak evropští výrobci elektromobilů ztratí podíl na trhu ve prospěch Číny. Uvádí to zpráva neziskové společnosti Transport & Environment (T&E).

Zpráva T&E nazvaná "Od rozmachu k brzdě: zastavuje se přechod na e-mobilitu?" konstatuje, že se růst prodeje elektromobilů v unii zpomaluje. Plně elektrizovaná auta tvořila 11 procent prodeje v první polovině roku 2022, zatímco historické trendy naznačovaly, že by měl dosáhnout 13 procent.

Čínští výrobci automobilů včetně BYD a Great Wall Motor se mezitím snaží posílit přítomnost v EU a jejich elektromobily získaly nedávno vysoké hodnocení co do bezpečnosti. T&E odhaduje, že elektromobily vyrobené v Číně představovaly v první polovině letošního roku pět procent prodeje plně elektrických aut v EU a do roku 2025 by mohly mít na trhu 18procentní podíl.

EU v současné době jedná o balíčku návrhů v oblasti klimatu, který zahrnuje zákaz prodeje nových vozidel na fosilní paliva od roku 2035. Podle T&E by se EU měla tohoto cíle držet, postavit se proti jakýmkoli výjimkám pro syntetická paliva v automobilech, od roku 2025 odstranit systém měření emisí a využít fondy EU k urychlení rozšíření výroby elektromobilů.

"Neschopnost výrobců automobilů v EU zvýšit... nabídku by mohla vést k tomu, že dostupné modely budou nabízet zahraniční výrobci automobilů a získají velký podíl na masovém trhu v Evropě," uvádí zpráva. "Pokud EU nebude schopna účinně regulovat svůj vlastní trh, riskuje ztrátu své ekonomické suverenity v automobilovém průmyslu," uzavírá T&E.