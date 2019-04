"EU nesmí být rukojmím!" Macron kritizuje jednání Británie

Rozhovor s prezidentem

Zeman: Evropská komise by si neměla hrát na vládu EU

Aktualizováno 31.03. 22:07Evropská komise by si podle podle prezidenta Miloše Zemana neměla hrát na vládu EU, ale měla by poskytovat pouze úřednický servis. Skutečnou unijní vládu by... více