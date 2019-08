EU očekává, že Británie zaplatí dluh i po brexitu bez dohody

Evropská unie očekává, že Británie dodrží všechny své finanční závazky, které učinila během členství v bloku. Obzvlášť to platí pro případ, že z EU nakonec odejde bez dohody. Uvedla to mluvčí Evropské komise (EK). Reagovala tak zjevně na nedělní prohlášení britského premiéra Borise Johnsona, podle nějž v případě brexitu bez dohody už země nebude unii dlužit 39 miliard liber (1,1 bilionu korun), tedy původní odhadovanou výši "brexitového účtu".

"Všechny závazky, které přijalo 28 členských zemí, by měly být ctěny. Toto platí obzvlášť pro případ brexitu bez dohody, kdy bychom od Spojeného království očekávali, že bude nadále ctít všechny závazky učiněné v době členství v EU," uvedla mluvčí komise Mina Andreevová.

Britský premiér v neděli na summitu skupiny vyspělých zemí G7 v jihofrancouzském Biarritzu řekl, že v případě brexitu bez dohody Británie z právního hlediska už nebude EU dlužit 39 miliard liber. Britská média předtím informovala, že podle propočtů právníků britské vlády by Londýn musel zaplatit jen necelou čtvrtinu uvedené částky.

"Než abychom teď hrozili právními kroky, myslím, že je důležité jasně říci, že vyrovnání účtů je základním předpokladem pro zahájení nového pozitivního vztahu založeného na vzájemném respektu," zdůraznila mluvčí EK. Doplnila, že navzdory Johnsonovu vyjádření Londýn zatím o svém záměru Brusel oficiálně neinformoval.

Podobně, i když mnohem příměji se na twitteru vyjádřil také Guy Verhofstadt, koordinátor Evropského parlamentu pro brexit. "Pokud Spojené království nezaplatí, co dluží, EU nebude vyjednávat o obchodní dohodě," napsal.

Ačkoli se v souvislosti s "rozvodovým" účtem nejčastěji mluví o 39 miliardách liber, brexitová dohoda přesnou částku neobsahuje. V dokumentu je pouze mechanismus na výpočet dluhu Británie. Ten tvoří zejména dohodnuté příspěvky do unijního rozpočtu za roky 2019 a 2020, na základě brexitové dohody by nicméně Londýn do rozpočtu EU přispíval ještě několik desítek let.

Kvůli odkladu brexitu z konce března na konec října už navíc Británie část účtu o rozluce s EU zaplatila. Podle posledního odhadu britského Úřadu pro rozpočtovou odpovědnost (OBR) nyní jeho výše činí 33 miliard liber.

Do termínu odchodu Británie z EU zbývá 66 dní. Johnson tvrdí, že hodlá svou zemi z bloku vyvést 31. října, ať už to bude s dohodou, anebo bez ní.