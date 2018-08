EU pomůže Íránu 18 miliony eur, Britové a Francouzi tam ruší lety

Evropská komise rozhodla, že Íránu pošle finanční pomoc v hodnotě 18 milionů eur (462 milionů Kč). Peníze, které poputují mimo jiné i do soukromého sektoru, mají pomoci zemi lépe se vyrovnat s novými americkými sankcemi. Jde o součást balíčku 50 milionů eur vyčleněných pro Írán. Kvůli sankcím ale zruší do měsíce svoje lety do Íránu společnosti British Airways a Air France, aby nebyly vystaveny trestným protiopatřením ze strany USA.

Írán čelí novým americkým sankcím od začátku měsíce a zavedení dalších sankcí se očekává na podzim. Je to přímý důsledek květnového rozhodnutí amerického prezidenta Donalda Trumpa odstoupit od mezinárodní jaderné dohody s Íránem z roku 2015. Írán se na základě této dohody zavázal omezit svůj jaderný program výměnou za zrušení části sankcí. Trumpovi nicméně vadilo, že dohoda se nevztahuje na íránský balistický program či na zapojení země do válek v Sýrii a Jemenu.

K odstoupení USA od dohody, kterou podepsaly také Británie, Francie, Rusko, Čína a Evropská unie, se již dříve kriticky vyjádřili její další signatáři a EU usiluje o to, aby zachovala obchod s Íránem. Teherán pohrozil, že od dohody odstoupí, pokud mu přestane přinášet ekonomické výhody plynoucí ze zrušení sankcí.

Šéfka unijní diplomacie Federica Mogheriniová dnes v prohlášení uvedla, že EU bude nadále usilovat o spolupráci s Teheránem a pomoc Íránu prospěje i občanům EU, jelikož posílí spolupráci v řadě důležitých sektorů.

Z 18 milionů eur poputuje osm milionů do íránského soukromého sektoru, včetně menších a středně velkých podniků, a také organizaci propagující íránský obchod. Dalších osm milionů je určeno na projekty týkající se životního prostředí a dva miliony na boj s drogovou závislostí.

Zrušením spojů do Íránu následují britské a francouzské aerolinie další velké firmy, které přerušují styky s touto blízkovýchodní zemí. V těchto dnech to oznámila například francouzská energetická firma Total, která se stahuje z projektu těžby plynu v Íránu v hodnotě několika miliard dolarů.

British Airways, které formálně za důvod označily "obchodní neživotaschopnost" provozování letů, zruší spoj mezi Londýnem a Teheránem 23. září. Air France s lety do Teheránu skončí 18. září.

Íránský velvyslanec v Londýně Hamíd Baídínežád vyjádřil nad rozhodnutím britských aerolinek politování a upozornil, že o lety mezi Londýnem a Teheránem je přitom velký zájem. Na twitteru vyjádřil naději, že společnost Iran Air využije této příležitosti k zaplňování vlastních volných míst.