Europarlament volá po humanitárních vízech. Pomohou?

Poslanci Evropského parlamentu vyzvali Evropskou komisi k vytvoření systému humanitárních víz, která mají přispět k omezení počtu lidí mířících do Evropy na přetížených plavidlech pod dohledem pašeráků. Jejich zavedení má umožnit lidem usilujícím o získání azylu v unijních zemích, aby požádali o víza i mimo evropské území.

Středeční usnesení schválené výraznou většinou poslanců vyzývá Evropskou komisi, aby do konce března příštího roku předložila návrh, který by jejich zavedení umožnil. Na základě nového systému by poté byly žádosti posuzovány již ve třetích zemích a žadatelé by mohli do konkrétního státu zamířit až po jejich udělení. To by bylo v pravomoci jednotlivých členských zemí.

Ve Středozemním moři v posledních letech zahynuly ve snaze dostat se do Evropy tisíce lidí, kteří mířili za vidinou lepšího života ve snaze získat azyl v některé z unijních zemí. "Naším cílem bylo humánním způsobem reagovat na tuto situaci. Chceme dát legální možnost vstupu do EU těm, kteří unikají před hrůzami ve své zemi i před pašeráky lidí," komentoval přijatý návrh jeho socialistický zpravodaj Juan Fernando López Aguilar.