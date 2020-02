Evakuovaní Češi se vrací z epicentra koronavirusu

Do České republiky by se v neděli mělo vrátit pět Čechů, kteří kvůli šíření nového koronaviru požádali o evakuaci z Číny. Z města Wu-chan, které je ohniskem nákazy, Češi odletěli na palubě francouzského letadla po 02:00 do Evropy. Z Bruselu je do Prahy zřejmě pozdě večer přepraví český vojenský speciál, v němž bude i lékař.

Následně budou převezeni do Nemocnice Na Bulovce, kde zůstanou 14 dní v karanténě. V letedle směřujícím do Prahy by měli být i dva slovenští občané, pro které přijedou lékaři ze Slovenska.

Novým typem koronaviru se v Číně nakazilo už více než 14 000 lidí a přes 300 lidí zemřelo, přičemž každý den počty nakažených i obětí stoupají. Epidemie infekce se mezitím rozšířila do dalších nejméně 25 zemí, které podnikají vlastní opatření proti dalšímu šíření nákazy. Světová zdravotnická organizace (WHO) vyhlásila kvůli koronaviru globální stav zdravotní nouze. V Česku se nákaza dosud nepotvrdila.