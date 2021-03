Evropa chce globální pandemickou úmluvu, má vyřešit i spory o vakcíny

Pandemie nemoci covid-19 ukázala nedostatky v celosvětové spolupráci, které by mohla pomoci odstranit nová mezinárodní smlouva v rámci Světové zdravotnické organizace (WHO). Shodli se na tom v úterý předseda Evropské rady Charles Michel a šéf WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. Michelem iniciovanou výzvu zatím podpořilo 27 lídrů zejména evropských zemí, nikoli však Spojené státy, Čína či Rusko.

Rok po vyhlášení pandemie je pro řadu zemí světa zatím v nedohlednu začátek očkování, ačkoli některé bohaté státy jako USA, Británie či Izrael již naočkovaly podstatnou část populace. Evropská unie vede právě s Británií spor o množství očkovacích látek, které farmaceutické firmy poskytují unijním státům, zatímco globální program COVAX marně čeká na slíbené dodávky vakcín pro nejchudší země.

"Mohla by hrát významnou roli v tom, abychom docílili větší transparentnost v distribuci vakcín," popsal jeden z možných cílů navržené dohody Michel.

Návrh zveřejněný v úterý významnými evropskými médii podepsali mimo jiné německá kancléřka Angela Merkelová, francouzský prezident Emmanuel Macron či britský premiér Boris Johnson. Pandemická úmluva by podle nich měla zajistit posílení "společné odpovědnosti, transparentnosti a spolupráce v rámci mezinárodního systému s jeho pravidly a normami".

MIchel zmínil, že by pakt mohl usnadnit cestu také k vyšším investicím do výzkumu.

Šéf WHO uvedl, že by se návrhem paktu mohli zástupci téměř dvou stovek členských zemí organizace zabývat na ministerském zasedání v květnu. Zatím však není jasné, zda se k paktu připojí také klíčové mimoevropské státy.