Evropo, přijmi migranty, žádá loď Aquarius. Přístavy má zavřené

Záchranářská loď Aquarius, která v pátek vzala na svou palubu 141 uprchlíků, stále nedostala od žádné evropské země povolení k vylodění těchto lidí. Šéfka organizace SOS Méditerranée, která loď spolu s Lékaři bez hranic provozuje, situaci označila za nepřijatelnou. Dva italští ministři dnes poukázali na to, že Aquarius pluje pod vlajkou Gibraltaru, a že by tedy odpovědnost měla přijmout Británie.

Aquarius obnovila svou misi po dvouměsíční odmlce, již vyvolala krize kolem 600 uprchlíků, které posádka zachránila v červnu, avšak Itálie a Malta lodi uzavřely své přístavy. Až po devíti dnech povolilo zakotvení Španělsko.

"Vyzýváme evropské státy, aby se ujaly své odpovědnosti," řekla generální ředitelka SOS Méditerranée Sophie Beauová serveru franceinfo.

O uprchlících, již jsou nyní na palubě Aquariusu, řekla, že je jejich stav stabilní. Lidé jsou prý ale vyčerpaní, unavení a dehydrovaní. Mnozí prošli tábory v Libyi a mají za sebou špatné zacházení.

Loď je nyní v mezinárodních vodách poblíž Malty a italského ostrova Lampedusa.

Italský ministr vnitra Matteo Salvini ale řekl, že tito uprchlíci do žádného italského přístavu nevplují. Na twitteru uvedl, že loď Aquarius je "majetkem Německa, pronajala si ji francouzská nevládní organizace, má zahraniční posádku, je v maltských vodách a pluje pod gibraltarskou vlajkou". "Můžete si plout kamkoli chcete, ale ne do Itálie! Přestaňte obchodovat s lidskými bytostmi," napsal Salvini.

Jeho vládní kolega ministr dopravy a infrastruktury Danilo Toninelli rovněž na twitteru sdělil, že Aquarius se koordinuje s libyjskou pobřežní stráží v oblasti spadající do odpovědnosti této stráže. "Ta loď je nyní v maltských vodách a má gibraltarskou vlajku. Odpovědnost za poskytnutí ochrany lidí z těch ztroskotaných lodí má Británie," píše Toninelli. Aquarius vzal na palubu v pátek lidi ze dvou plavidel, na jednom bylo 25 uprchlíků, na druhém 116. Podle MSF pochází více než dvě třetiny z těchto lidí z Eritreje a ze Somálska.

Podle mezinárodního práva se má o zachráněné postarat země s nejbližším přístavem, což v době záchrany byla Libye. Beauová ale sdělila, že libyjská pobřežní hlídka ujistila, že Libye uprchlíkům bezpečný přístav nemůže zajistit. Bezpečný přístav znamená místo, které dokáže běžencům poskytnout ochranu, což podle Beauové "není za současné situace v žádném případě Libye".

On Friday morning, 10 August, a total of 141 people were rescued by the search and rescue vessel #Aquarius, chartered by #SOSMEDITERRANEE and operated in partnership with Doctors Without Borders (MSF). https://t.co/lI1QvQdoot pic.twitter.com/8qlsqgY9Z0