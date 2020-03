Evropská komise chce dialog s Ankarou

Mezi Ankarou a Aténami se zostřilo napětí kvůli tisícům běženců, kteří se od pátku začali shromažďovat na řecko-turecké hranici poté, co Turecko oznámilo, že už jim nebude bránit v cestě do Evropské unie. Brusel či německá vláda se snaží přimět tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana, aby se vrátil k dodržování dohody z roku 2016. V ní slíbil pomoci zastavit migraci do unie výměnou za finanční pomoc z Bruselu.

Turecký prezident v pondělí ale zopakoval, že EU musí Turecku pomoci "sdílet břemeno" a pomoci mu se syrskými migranty, jichž od začátku syrské občanské války uteklo do Turecka na 3,7 milionu. Erdogan vyhrožoval otevřením hranic v minulosti opakovaně a v pátek to udělal bezprostředně po čtvrtečním zabití tří desítek tureckých vojáků v syrské provincii Idlib při náletech syrské armády. Z této oblasti od prosince kvůli bojům utekl k tureckým hranicím podle OSN na milion Syřanů.

"Po otevření hranic nás vyzývali, abychom dveře zavřeli. Ale já jsem jim řekl, je to hotové, konec. Dveře jsou otevřené a teď ponesete váš díl břemena," prohlásil v pondělí Erdogan v Ankaře. Dodal, že do Evropy míří statisíce migrantů a brzy to budou miliony. Turecké ministersto vnitra oznámilo, že na cestu do EU, tedy k hranicím, se vydalo 117 677 migrantů.

Řecká vláda i kvůli těmto vysokým číslům viní turecké vedení z dezinformací a kampaně, která podle ní vyvolala "masový organizovaný ilegální pokus o narušení hranic". V pondělí turecká média informovala, že řecká policie na hranici zastřelila syrského běžence. Mluvčí řecké vlády poté na twitteru napsal, že video, jímž turecká média dokládají smrt syrského běžence na hranicích, je falešná zpráva. "Vyzýváme všechny, aby byli obezřetní, když informují o zprávách, které šíří turecká propaganda," napsal mluvčí řecké vlády Stelios Petsas.

Varování prostřednictvím textové zprávy

Na řecko-turecké hranice podle nevládních organizací dorazilo od pátku na 15 000 migrantů. Atény už v pátek zesílily ostrahu hranice a vyslaly tam i armádu. Řecká policie a vojáci při ochraně hranic od pátku několikrát použili slzný plyn i vodní děla. V pondělí vláda uvedla, že jen od neděle zastavily řecké bezpečnostní síly téměř 10 000 běženců, kteří se chtěli dostat na řecké území.

Řecké úřady podle deníku Kathimerini zasílají textové zprávy na mobilní telefony v oblasti hranice s Tureckem, v nichž informují, že zvýšily bezpečnostní opatření v oblasti na maximum. V těchto sms sděleních také varují migranty, aby se nepokoušeli o ilegální přechody.

Na hranici Turecka s Bulharskem, která navazuje na řecko-tureckou, je podle pondělní zprávy agentury DPA zatím klid. Do Ankary přijel bulharský premiér Bojko Borisov k jednání s prezidentem Erdoganem.

Poté, co v pátek turecká média hojně informovala o "otevření řecko-tureckých hranic", vzrostly i počty běženců, kteří se do EU snaží dostat přes řecké ostrovy v Egejském moři. Jen od neděle jich tam podle řecké pobřežní stráže připlula tisícovka, z toho 423 na ostrov Lesbos. U jeho břehů ráno pobřežní stráž vylovila z moře 48 migrantů, jejichž člun se převrhl. Jedno dítě ze skupiny ale zemřelo při převozu do nemocnice.

K situaci na řecko-turecké hranici se vyjádřila předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová, podle níž otevření tureckých hranic do EU nemůže být řešením současné složité situace v Sýrii. Šéfka komise řekla, že unie zahájí s Tureckem intenzivní dialog.

Také mluvčí německé kancléřky Angely Merkelové Steffen Seibert řekl, že Berlín je připraven jednat s Ankarou o situaci i o platbách ze strany EU, jež jsou součástí turecké dohody s Bruselem z roku 2016. Seibert nicméně také řekl, že německá vláda zůstává přesvědčená, že dohoda je dobrá pro obě strany a má být dodržována.