Evropská unie zvažuje posílení obranné spolupráce mezi členskými státy

Evropská unie by v příštích letech mohla rozšířit svou vojenskou spolupráci včetně vývoje zbraní. Vyplývá to z návrhu společné obranné strategie, o němž v pátek diskutovali ministři obrany členských zemí. Evropská obranná agentura (EDA) na základě hodnocení současných bezpečnostních rizik a možností spolupráce navrhla mimo jiné společný vývoj bojových tanků či nákup hlídkových lodí.

EU již několik let diskutuje o možnostech vytvoření společné armády, kterou prosazuje například Francie. Řada zemí včetně Česka je však proti a tvrdí, že unijní obranná integrace by pouze zdvojovala existující spolupráci v rámci Severoatlantické aliance.

EDA sdružující všechny členské země EU vyjma Dánska ministrům obrany představila analýzu možností, kde by mohly obrannou spolupráci zlepšit, aby snáze čelily současným bezpečnostním rizikům.

"Je to výsledek podrobných jednání s obrannými úřady členských zemí na úrovni EU. Ukazuje státům oblasti, v nichž je velký potenciál na evropskou obrannou spolupráci," prohlásil po videokonferenci s ministry šéf unijní diplomacie Josep Borrell.

Společný by měl být vývoj i modernizace

Podle návrhu EDA by mohly státy mimo jiné spolupracovat na vývoji nové generace bojových tanků, která by mohla armádám sloužit od poloviny 30. let tohoto století. Společně by také mohly modernizovat současné tankové kapacity armád.

Další možnost celounijní kooperace vidí agentura v modernizaci hlídkových lodí během následujícího desetiletí. Společně by také mohly státy nakupovat novou výstroj a vybavení pro vojáky či aktivněji spolupracovat v oblasti vojenské dopravy. Rezervy našla EDA také ve společné obraně proti bezpilotním letounům či celounijním přístupu k vesmíru jako vojenské doméně.

Část zemí včetně Německa a Francie doufá, že by případná koordinace vývoje a nákupů zbraní a vojenského vybavení mohla snížit jeho ceny, neboť by odstranila konkurenci mezi státy, jež se v nákupech často překrývají.

Ministři nový návrh pouze vzali na vědomí, další diskuse budou na programu příští rok a na jeho případné schválení by mohlo dojít až v roce 2022.