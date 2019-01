Evropští politici: Nyní je na Británii, aby vyjasnila svou pozici

Čas hříček skončil a Britové musí nyní rychle vyjasnit svou pozici. V reakci na úterní hlasování o brexitové dohodě předložené britskou vládou, kterou britská Dolní sněmovna odmítla, to dnes řekl německý ministr zahraničí Heiko Maas. Francouzská ministryně pro evropské záležitosti Nathalie Loiseauová uvedla, že odmítnutá dohoda byla jediná možná. Variantu, že by se konalo druhé britské referendum o brexitu, označila za "hypotetickou". Také podle nizozemského premiéra Marka Rutteho je to Británie, která je nyní na tahu.

"Čas hříček skončil," řekl šéf německé diplomacie Maas v rozhovoru poskytnutém rádiu Deutschlandfunk. Británie musí podle něj nyní rychle říci, co vlastně chce, neboť po úterním hlasování to není jasné. Odmítnutím dohody, kterou vláda premiérky Theresy Mayové vyjednala v Bruselu, ukázali britští zákonodárci podle Maase jen to, co nechtějí.

Brexitová dohoda je podle německého ministra zahraničí výsledek složitých a dlouhých jednání a obsahuje mnoho kompromisů. "Takže je to vše velmi politováníhodné," dodal a zdůraznil, že nyní je na tahu Británie. Německo je podle Maase připraveno i na nejhorší scénář, tedy neřízený odchod Spojeného království z EU. Pokud by Britové požádali o odložení termínu brexitu, debatovali by o tom podle Maase unijní země "konstruktivně".

Také francouzská ministryně pro evropské záležitosti Nathalie Loiseauová vyjádřila dnes politování nad odmítnutím vyjednané brexitové dohody, která podle ní byla jediná možná. Odložení termínu brexitu považuje za "právně a technicky možné", pokud o to Britové požádají. "V tomto okamžiku to ale není nic jiného než hypotéza, neboť paní Mayová o to nepožádala, ani nikdo z jejího okolí," dodala Loiseauová.

Za stejně hypotetickou označila ministryně v rozhovoru poskytnutém rádiu France Inter i možnost, že se v Británii uskuteční druhé referendum o brexitu. Na scénář divokého brexitu bez dohody se Francie podle ní připravuje.

Německý ministr hospodářství Peter Altmaier dnes varoval před následky neřízeného brexitu. "Tratili by všichni v Evropě," řekl s tím, že nejvíce by touto variantou vývoje trpěli sami Britové. Také podle Altmaiera je nyní na Britech, aby řekli, co chtějí dělat. Přitom podle něj "není možné znovu vyjednávat o podstatě" odmítnuté dohody.

Negativní dopady brexitu

Stejně jako Německo a Francie se podle premiéra Giuseppeho Conteho na "všechny scénáře" dalšího vývoje připravuje i Itálie. Cílem italské vlády je omezit "negativní dopady brexitu".

Také nizozemský premiér Mark Rutte dnes řekl, že na tahu je nyní Británie, která musí vyjasnit svou pozici. K dispozici je podle něj ale jen jedna brexitová dohoda, a to ta, kterou v úterý britští poslanci odmítli.

Ačkoli není další vývoj zcela jasný, podle evropského komisaře pro hospodářské a finanční záležitosti, daně a cla Pierra Moscoviciho je stále pravděpodobnější varianta neřízeného brexitu bez dohody, kterou podle něj vlastně nikdo ve skutečnosti nechce.