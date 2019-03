Faux pas Mayové. Zaměnila fotky ve vzpomínkovém příspěvku

Twitterový příspěvek britské ministerské předsedkyně Theresy Mayové k prvnímu výročí otravy ruského dvojitého agenta Sergeje Skripala skončil ostudou. Kancelář premiérky totiž zveřejnila chybný doprovodný snímek místa, kde se incident loni odehrál - namísto Salisbury ukazoval nedaleké lázeňské město Bath.

Pod obrázek zelených stromů, řeky a věže v Bathu bylo v tweetu Mayové napsáno: "Salisbury se skvěle postavilo tomuto ničivému a bezohlednému incidentu - svědectví o odhodlání, zdrženlivosti a pozitivního přístupu místních obyvatel."

I hope that moving forward Salisbury will once again be known for being a beautiful, welcoming English city and not for the events of 4 March 2018. https://t.co/HWPYD88XVo