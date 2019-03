Fico kritizoval liberální názory Čaputové. Zmínil homosexuály

Bývalý slovenský premiér Robert Fico krátce před sobotním rozhodujícím kolem přímé volby prezidenta a v době moratoria, kdy už není povolená kampaň, nepřímo kritizoval favoritku Zuzanu Čaputovou za liberální názory na možnost adopcí dětí homosexuálními páry. Oznámil také předložení návrhu novely ústavy, která tomu má zabránit. Ficova strana Směr-sociální demokracie podporuje v prezidentských volbách druhého finalistu Maroše Šefčoviče.

"Osvojování dětí homosexuálními páry nás zneklidňuje. Když někdo říká, že pro dítě v dětském domově je lepší, aby se dostalo ke dvěma milujícím se mužům nebo ženám, je to pro mě zvrácenost," řekl Fico novinářům, aniž Čaputovou přímo jmenoval.

"Co když se dítě stane hračkou v rukou takovýchto lidí? Co očekáváme od zdravého dítěte, které má dva roky a dostane se do východy homosexuálnímu páru? To je v pořádku? U nás to v pořádku není," řekl Fico.

Expremiér uvedl, že již připravenou novelou ústavy chce zajistit, aby se do budoucna zabránilo umožnění adopce dětí homosexuálními páry běžným zákonem. Dodal, že předloha by měla být předložena do sněmovny po prezidentských volbách.

Čaputová tvrdila, že její liberální názory nejsou součástí jejího programu a že ohledně adopcí pouze odpověděla na dotazy. Její soupeř ve druhém kole prezidentských voleb Šefčovič se v kampani přihlásil k tradiční rodině a ke křesťanským hodnotám, přitom v roce 1989 vstoupil do komunistické strany, která vystupovala proti církvím.