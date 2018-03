Financial Times: Ficův kabinet je na pokraji kolapsu

Ohlášená rezignace slovenského ministra vnitra Roberta Kaliňáka je krok, kterým si chce vláda Roberta Fica zajistit přežití. Občanské protesty po vraždě novináře Jána Kuciaka a jeho partnerky to ale podle serveru Spiegel Online nezastaví. Problémy, které dvojnásobná vražda vynesla na povrch, podle švýcarského listu Neue Zürcher Zeitung existují i v řadě jiných zemí ve východní části Evropské unie. Jejich politici by podle něj měli přestat zneužívat média v politickém boji. List Financial Times napsal, že Ficův kabinet je na pokraji kolapsu.

"Donedávna bylo Slovensko považováno za vzorovou středoevropskou zemi - mimo jiné i kvůli tomu, že se její politický vývoj liší od Maďarska a Polska. Po vraždě investigativního novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenky Martiny Kušnírové, která se podobala popravě, se tento obraz začíná drolit," napsal německý server Spiegel Online. "Denně vyplouvají na povrch nové aféry," dodal.

Odstoupení ministra Kaliňáka, jehož server označuje za "nejkontroverznější postavu slovenské politiky a jeden ze symbolů politické korupce v zemi", je kalkulem, kterým se premiér Fico snaží vládu zachránit. Protesty slovenských občanů to ale sotva zastaví, napsal Spiegel Online.

Podle britského listu Financial Times je slovenská vláda na pokraji kolapsu po pondělním požadavku nejmenší koaliční strany Most-Híd vypsat předčasné volby. "Vraždy (Kuciaka a Kušnírové) vrhly světlo na obvinění z hluboce zakořeněné korupce na Slovensku," napsal britský list. Také on upozornil, že Fico se v minulých letech snažil přivést svou zemi do "evropského hlavního proudu" a na rozdíl od Polska či Maďarska v jednání s EU mírnil svou euroskeptickou a protiimigrační rétoriku.

Podle německého listu Die Welt Slováci cítí, že demokracie je v jejich zemi ohrožena. "Pokud v odpovědi na pokus umlčet jeden hlas pozvednou svůj hlas tisíce, nemůže vláda lid ignorovat," napsal deník v reakci na oznámenou Kaliňákovu rezignaci. Odchod kontroverzního ministra ale podle něj nestačí. "Hrozí nebezpečí, že vláda rezignaci ministra vnitra využije k tomu, aby se rychle vrátila ke každodenní agendě," napsal Die Welt. Podle něj by Kaliňákův odchod měl lidem na Slovensku dodat odvahu, aby "neumlkli, vydrželi a dál bojovali za to, aby Kuciakův případ a jeho rešerše měly právní následky".

Server Deutsche Welle označuje současnou krizi na Slovensku za "nejhlubší od založení státu před 25 lety". Odchodem Kaliňáka z funkce podle něj přitom krize zdaleka nekončí.

Švýcarský list Neue Zürcher Zeitung (NZZ) se v komentáři vrací obecněji k vraždě Kuciaka a jeho snoubenky. "Jednu věc reakce na Kuciakovu vraždu ukazuje: zabití novináře představuje i na východě Evropy tabu, nepřijatelný útok na svobodu. To by sice mělo být samozřejmé, stává se to ale samozřejmým stále méně vzhledem k hrozbám a útokům, jakým mnoho novinářů v tomto regionu čelí," uvedl list.

"Pokud mají média opravdu dohlížet na politiku, nesmějí je politici už zneužívat jako bojového prostředku," zdůraznil NZZ, podle kterého je třeba, aby vznikly struktury chránící mladé poctivé novináře, k nimž Ján Kuciak patřil.