Forma brexitu se po rozhovorech poslanců s Mayovou více zamotává

Premiérka Theresa Mayová a další představitelé britské vlády se scházeli se zástupci různých skupin poslanců ve snaze nalézt východisko z brexitového patu. Ten nastal, když Dolní sněmovna tento týden odmítla dohodu o britském odchodu z Evropské unie připravenou britskými a unijními vyjednavači. Vícero účastníků označilo rozhovory za konstruktivní, avšak významný pokrok zatím na obzoru není. Lídr opozice Jeremy Corbyn podmiňuje schůzku s premiérkou vyloučením brexitu bez dohody, Mayová vzkázala, že mu vyhovět nemůže. Na neřízený odchod z evropského bloku se tak Británie i zbylé země EU připravují se stále větší intenzitou, britská armáda by mohla v únoru povolat zálohy.

Po úterním odmítavém hlasování dolní komory britského parlamentu předloží premiérka v pondělí poslancům usnesení s návrhem dalšího postupu. V úterý 29. ledna budou o doporučení poslanci debatovat a hlasovat. Mayová má také v plánu telefonicky hovořit s lídry Evropské unie.

K jednání o dalším vývoji kolem brexitu vyzvala premiérka politiky všech britských parlamentních stran s tím, že by měli "odložit vlastní zájmy". Od středečního večera se členové vlády scházejí s kritiky stávající brexitové dohody z řad stranických kolegů i s lídry menších opozičních stran. Rozhovory se kromě Downing Street vedou také na úřadu vlády, kam podle britských médií zavítali i nejméně čtyři labourističtí poslanci.

Někteří účastníci rozhovorů i mluvčí premiérky Mayové označili jednání za konstruktivní. Zatím se však neobjevily signály, zda je premiérka připravena změnit své plány. Opozice požaduje vyloučení neřízeného brexitu či podporu pro nové referendum, euroskeptické křídlo Konzervativní strany a severoirská DUP, o níž se vláda opírá, zase prosazují změny kontroverzní severoirské pojistky.

Pozvánku k jednání o dalším postupu zatím odmítá lídr labouristů Corbyn, který nabídku označil za "trik". Brexitová dohoda, kterou poslanci odmítli, je podle něj mrtvá a měly by se konat předčasné volby. Pokud volby nebudou, nechávají labouristé podle svého předsedy na stole stále všechny možnosti, a to včetně druhého referenda o brexitu. Podle průzkumu agentury YouGov by v něm nyní zvítězili poměrem 56 ku 44 procentům hlasů zastánci setrvání Británie v EU.

Mayová v dopise Corbynovi vzkázala, že "není v moci vlády" vyloučit neřízený brexit a vyhovět tak jeho podmínce pro zahájení dialogu. Prý by s ním však ráda jeho návrhy probrala. "Nezbývá mnoho času, než 29. března opustíme EU, takže cestu vpřed je potřeba nalézt rychle," napsala.

Vzhledem k situaci v Británii se země evropské sedmadvacítky začínají stále intenzivněji připravovat na to, že Spojené království opustí EU bez jakékoli dohody. Jednotlivé státy chystají nové zákony a přijímají nové zaměstnance, zejména do celní správy. Například Francie spustila pohotovostní plán a podle vlády investuje 50 milionů eur (1,3 miliardy korun) do francouzských přístavů a letišť.

Návrh zákona, který má zajistit ochranu Britů žijících v ČR v případě neřízeného brexitu, připravila i česká vláda. Zrychlené projednání zákona se nechystá vetovat žádná ze sněmovních stran. Ministr vnitra Jan Hamáček předpokládá, že by o něm tak mohla Sněmovna hlasovat už příští týden. V Česku žije podle odhadů na 8 tisíc Britů.

Členským zemím nabídla pomoc s přípravami na brexit bez dohody i Evropská komise. Její zástupci jsou připraveni navštívit hlavní města 27 zemí bloku, aby domluvili podrobnosti a koordinaci.

V Británii jsou podle místních médií přípravy na chaotický brexit rovněž v plném proudu. Ministerstvo obrany oznámilo nový rozkaz, který umožňuje od 10. února povolat do služby armádní zálohy kvůli realizaci krizových plánů. Reportér televize ITV Paul Brand uvedl, že situace ve státní správě připomíná druhou světovou válku.

Britský tisk v reakci na odmítnutí brexitové dohody a následné hlasování o důvěře vládě, které kabinet Mayové přečkal, píše o brexitovém patu, paralýze a uvíznutí na mrtvém bodu. Řada listů si všímá vyhroceného sporu mezi Mayovou a Corbynem. Podle evropských médií nejistota kolem brexitu škodí nejen Británii, ale celé EU. Některé listy vyzývají k odsunutí jeho termínu.

Japonská společnost Hitachi mezitím zmrazila projekt výstavby jaderných reaktorů ve Walesu a zastavila i práce na dalším projektu v Oldbury-on-Severn v Anglii za tři biliony jenů (628 miliard Kč). Podle zdrojů agentury Reuters je na vině kromě rostoucích stavebních nákladů i chaos kolem brexitu, který britské vládě zabránil projektu účinně pomoci.