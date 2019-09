Francie a Itálie prosazují automatické přerozdělování migrantů

Francie a Itálie budou na půdě Evropské unie společně usilovat o zavedení automatického mechanismu na rozdělení migrantů přicházejících do Evropy, především do Itálie a na Maltu. Účast členských států v mechanizmu by měla být povinná pod hrozbou finančních postihů. Ve středu pozdě večer to podle světových agentur v Římě oznámili francouzský prezident Emmanuel Macron a italský premiér Giuseppe Conti.

Macron je prvním evropským lídrem, který navštívil Itálii od ustavení nové vládní koalice populistického Hnutí pěti hvězd (M5S) a levicové Demokratické strany (PD). Ta bude zřejmě výrazně více proevropsky orientovaná, než dřívější koalice M5S a krajně pravicové Ligy Mattea Salviniho, se kterým se evropští lídři často střetávali kvůli jeho tvrdému postoji právě v oblasti migrace.

Podle francouzského prezidenta zaujímají nyní obě země v této věci společný postoj. Všechny členské státy EU by se podle nich měly "tím či oním způsobem" podílet na přijímání migrantů, "nebo budou finančně penalizovány". Macron však k plánu neuvedl žádné detaily, pouze zmínil, že se tématikou budou v pondělí zabývat ministři vnitra několika evropských zemí při setkání na Maltě.

Itálie a Malta odmítají přijímat migranty zachráněné ve Středozemním moři, dokud se země EU nedohodnou na jejich přerozdělení. V posledních měsících musely čekat lodě humanitárních organizací se zachráněnými migranty na moři i několik týdnů, než se je několik evropských států rozhodlo přijmout. Toto nesystémové řešení by měl nahradit právě Francií a Itálií prosazovaný automatický mechanismus.

Vztahy Itálie s Francií se začátkem letošního roku ocitly zřejmě na nejnižším bodě od konce druhé světové války, když se lídr M5S Luigi Di Maio setkal s vůdci francouzského protivládního hnutí žlutých vest. Paříž tehdy na protest dočasně odvolala svého velvyslance z Říma, setkání totiž považovala za vměšování do svých vnitřních záležitostí. "Italsko-francouzské přátelství je nezničitelné," prohlásil ve středu Macron s tím, že po občasných neshodách se obě země vždy dají dohromady.