Francie přivezla ze Sýrie do vlasti 15 žen a 40 dětí z tábora pro radikály

Francie v noci na čtvrtek přivezla ze Sýrie do vlasti 15 žen a 40 dětí, které byly zadržovány v táboře pro lidi spojené s islamistickými teroristickými skupinami na severu Sýrie. O návratu ve čtvrtek informovalo francouzské ministerstvo zahraničí. Ve Francii se vedly spory, zda ženy, které se dobrovolně přidaly k Islámskému státu, mají právo vrátit se do vlasti a nepředstavují pro zemi nebezpečí.

"Nezletilí byli předáni úřadům péče o dítě a budou nadále pod zdravotnickým a sociálním dohledem. Dospělé byly předány příslušným justičním orgánům," uvedlo ministerstvo ve stručném prohlášení a poděkovalo syrským úřadům za spolupráci při celé operaci. Tábor mají ve správě Kurdové.

Letadlo s navrátilci přistálo ve 4.00 na vojenské základně Villacoublay u Paříže. Nejmenším dětem jsou tři roky, ve skupině jsou ale také dospívající a osm sirotků. Většina z nich nikdy nechodila do školy, mají zdravotní a psychické obtíže. Úřady se při práci s nimi a jejich umisťování do rodin a zařízení pokusí nerozdělovat sourozence, uvedla stanice BFM TV.

Francie při obdobné akci v červenci přivezla 16 žen a 35 dětí. Čtvrteční návrat je nejpočetnější od roku 2019, kdy organizace Islámský stát ztratila moc nad územím v Sýrii a Iráku, uvedla agentura AFP.

Do Francie se z území dříve ovládaných teroristy dosud vrátilo zhruba 300 nezletilých. Paříž dříve odmítala umožnit návrat i dospělým ženám, většina matek ale odmítla opustit své děti, a tak vláda povolila jejich návrat v zájmu nezletilých. Ženy ale ve Francii čeká soud.

K teroristům v Sýrii a Iráku se připojily stovky francouzských občanů a řada z nich založila v samozvaném Islámském státu rodiny. Francouzští občané tvořili nejpočetnější skupinu zahraničních bojovníků z Evropy v řadách IS. Prezident Emmanuel Macron v minulosti několikrát odmítl, že by se repatriace mohly týkat i dospělých. Podle něj musejí být souzeni na místě, kde spáchali své zločiny. Organizace bojující za lidská práva jeho rozhodnutí kritizovaly, a to především kvůli tomu, že lidem s francouzským občanstvím v Sýrii či Iráku hrozí i trest smrti.