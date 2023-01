Francie vyšle do ulic jedenáct tisíc policistů kvůli stávce proti reformě důchodů

Francie v úterý vyšle do ulic 11 tisíc policistů, z toho 4000 v Paříži, aby dohlíželi na pořádek během plánované stávky proti reformě důchodů. Její návrh na začátku ledna představila francouzská vláda, podle které by se mimo jiné měla posunout hranice odchodu do důchodu o dva roky na 64 let. Podle agentury AFP to v pondělí v Marseille oznámil francouzský ministr vnitra Gérald Darmanin.

Podle Darmanina bude na klid dohlížet "o 1000 policistů a četníků více" než při první generální stávce 19. ledna, která zastavila vlaky, uzavřela školy a narušila i práci v ropném průmyslu. Ministr vnitra také vyjádřil naději, že protesty proběhnou "za stejných podmínek bez vážných incidentů" jako ty předchozí.

Stávky v polovině měsíce se podle AFP zúčastnilo přes milion Francouzů. Odbory, které jsou jen zřídka tak jednotné, doufají, že se jim podobný úspěch podaří zopakovat, což posilují průzkumy veřejného mínění, které ukazují rostoucí odmítavý postoj k návrhu reformy.

V úterý se očekává opět velmi hojná účast ve stávce, která zasáhne převážně dopravu a školství. Francouzský ministr dopravy Clément Beaune předpokládá velké komplikace v MHD. Společnost Air France již oznámila zrušení každého desátého letu na krátké a střední vzdálenosti. Dálkových linek se to netýká.

Za reformou stojí francouzský prezident Emmanuel Macron, podle kterého je důležitá, aby se důchodový systém v zemi nezhroutil. Odbory naopak doufají, že se stávky rozrostou v celospolečenský protest, i v souvislosti s narůstajícími náklady na život, a vláda bude nakonec donucena své plány změnit. Francouzská premiérka Élisabeth Borneová již o víkendu ale uvedla, že vláda nehodlá o chystaném zvýšení věku odchodu do důchodu dále jednat.

Posunutí věku odchodu do důchodu o dva roky by podle odhadů ministerstva práce mohlo do státní pokladny přinést několik miliard eur navíc potřebných pro každoroční vyplácení důchodů. Odbory ale tvrdí, že existují i jiné způsoby, jak zajistit, že důchodový systém nezkolabuje. Zmiňují například zdanění superbohatých či zvýšení příspěvků zaměstnavatelů.

Reformu ještě musí schválit parlament, kde Macron ztratil absolutní většinu. Prezident ale doufá, že se mu změny podaří prosadit s podporou opozičních konzervativců.