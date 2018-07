Francie vyzvala Írán: Přestaňte hrozit odstoupením od jaderné dohody

Podle Francie není pravděpodobné, že evropské mocnosti dají dohromady dříve než v listopadu ekonomický balík pro Írán, který by zachránil jadernou dohodu s Teheránem. Rozhlasové stanici RTL to řekl francouzský ministr zahraničí Jean-Yves Le Drian, který Írán zároveň upozornil, aby přestal vyhrožovat odstoupením od dohody.

"Musejí skončit s neustálým vyhrožováním, že přestanou plnit své závazky plynoucí z této jaderné dohody," řekl šéf francouzské diplomacie před odletem z Paříže do Vídně. V rakouské metropoli jednají s ministry zahraničí Íránu a dalších zemí, které mají zájem na zachování dohody o íránském jaderném programu z roku 2015.

Írán se v ní zavázal k ověřitelnému omezení svého jaderného programu výměnou za postupné zrušení ekonomických sankcí. Americký prezident Donald Trump ale dohodu považuje za špatnou a letos v květnu oznámil, že USA od ní odstupují a vůči Íránu obnoví sankce.

Ostatní signatáři (Británie, Francie, Německo, Čína, Rusko, EU) dohodu chtějí zachovat, ale Írán si klade podmínky, pokud se má dohodou dále řídit. Íránský duchovní vůdce ajatolláh Alí Chameneí v červnu nařídil zahájit přípravy na obnovu obohacování uranu, pokud se nepodaří dohodu udržet při životě.

Íránský prezident Hasan Rúhání dal ve čtvrtek najevo nespokojenost s kompenzací, kterou pro Írán připravují země Evropské unie. V telefonickém rozhovoru s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem a německou kancléřkou Angelou Merkelovou řekl, že balíček ekonomických opatření je nedostatečný.

Jean-Yves Le Drian ujistil, že evropské státy včetně Ruska a Číny pracují na vytvoření finančního mechanismu, jenž by zmírnil dopad plánovaných sankcí ze strany USA. "Musejí (Íránci) skončit s těmi hrozbami, abychom našli řešení, aby Írán mohl dostat nezbytné ekonomické kompenzace," řekl ministr.

"Snažíme se toho dosáhnout předtím, než budou (americké) sankce uvaleny začátkem srpna a další pak v listopadu. Pokud jde o začátek srpna, zdá se to být příliš brzy, ale snažíme se to udělat do listopadu," poznamenal Le Drian.

Mezitím ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov a jeho čínský protějšek Wang I podle agentury RIA Novosti ve Vídni potvrdili zájem svých zemí na zachování dohody s Íránem.