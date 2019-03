Francie zmobilizuje proti žlutým vestám vojáky

Úřední budovy a další místa po celé Francii budou tuto sobotu strážit vojáci z protiteroristické operace Sentinelle. Oznámila to ve středu francouzská vláda, informovala agentura AFP. Kabinet tak reaguje na násilnosti a rabování při demonstracích příznivců hnutí žlutých vest uplynulou sobotu v Paříži.

Francouzská vláda operaci Sentinelle spustila po teroristických útocích v Paříži z ledna 2015. Vojáci od té doby hlídkovali v ulicích a střežili náboženské stavby a místa, dopravní uzly a další místa s velkým výskytem lidí. Nyní jich působí v ulicích v rámci operace podle agentury AP asi sedm tisíc. Podle agentury AFP taková mobilizace armády na francouzském území nemá obdoby od alžírské války.

V sobotu by měli vojáci z protiteroristické jednotky střežit úřední budovy a další určená místa. Pořádkovým silám by to mělo uvolnit ruce, aby se mohly "soustředit na pohyby, udržet a obnovit pořádek", uvedl mluvčí vlády Benjamin Griveaux.

Nasazení vojáků do ulic francouzská vláda oznámila v reakci na sobotní nepokoje během osmnáctého kola protestů příznivců hnutí žlutých vest. Nejhorší situace byla na pařížském bulváru Champs-Élysées, kde demonstranti zapálili banku a rabovali obchody i restaurace. Podle premiéra Édouarda Philippa měli výtržnosti na svědomí příslušníci "tvrdého jádra", kterých se v Paříži sešlo asi 1500 z celkových 10 000 protestujících v hlavním městě.

Nadcházející sobotu se příznivci hnutí žlutých vest, kteří protestují proti politice prezidenta Emmanuela Macrona, sejdou v ulicích francouzských měst již po devatenácté. Počet účastníků protestů nicméně v posledních týdnech klesá. Minulou sobotu jich podle ministerstva vnitra bylo 32 tisíc, o týden dříve 28 tisíc a první březnovou sobotu 39 tisíc. Na první demonstrace 17. listopadu přitom dorazilo 282 tisíc lidí.

Podle průzkumu institutu Elabe podporuje hnutí žlutých vest 53 procent Francouzů, tedy o osm procentních bodů méně než minulý týden. Osmdesát čtyři procent dotázaných odmítá násilí na demonstracích.