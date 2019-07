Francii zasáhne nová vlna veder. Postihne 25 departementů

Pětadvacet francouzských departementů zasáhnou tento týden vedra, kdy se teploty budou pohybovat kolem 40 stupňů. Jde od června o druhou vlnu krajně horkého počasí. Paříž kvůli následkům veder na zemědělství požádá Evropskou unii o uspíšení výplaty z fondu pomoci zemědělcům, což navýší sumu o miliardu eur (26 miliard korun).

Nová vlna veder postihne zejména jihozápad a střed země a udrží se po celý týden. Podle stanice La Chaine Météo na některých místech teploty vystoupají na 42 stupňů. Stanice oznámila, že horký vzduch z Afriky postupující přes Iberský poloostrov bude nad oblastí do pátku 26. července. Nejteplejší bude středa, kdy na jihozápadě a v centru země budou teploty od 37 do 40 stupňů. Lokálně mohou dosáhnout 42 stupňů. Do oranžového spektra ohrožení, což je druhé nejvyšší, se dostalo 25 departementů.

Francie zažila rekordně teplé počasí také koncem června, kdy bylo v Gardu na jihu země naměřeno 45,9 stupě.

Ministr zemědělství Didier Guillaume v rozhovoru s listem Le Parisien řekl, že vláda požádá EU o uspíšení výplaty peněz určených na pomoc zemědělství. "Obecně se v polovině října poskytuje 50 procent peněz ze společné zemědělské politiky. Požádáme Evropskou unii, aby tento podíl od 16. října zvýšila z 50 na 70 procent. Bude to miliarda eur vyplacených s předstihem. Je třeba pomoci zemědělcům, zejména těm, kteří musejí krmit dobytek nebo už sáhli na zásoby sena, jež mělo být použito až v zimě," řekl ministr.