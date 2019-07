Francouzská armáda dává dohromady sci-fi tým

Francouzská armáda dává dohromady tým spisovatelů žánru science-fiction, aby předvídal příští hrozby. Uvedla to stanice BBC na svém webu. Vizionáři s fantazií by podle zprávy ministerstva obrany měli vymýšlet scénáře, které by vojenské stratégy a plánovače ani nenapadly. Přísně tajná práce týmu má sehrát důležitou roli v boji proti "škodlivým prvkům".

Francie se snaží inovovat své přístupy k obraně a armáda minulou neděli na slavnostní přehlídce k dobytí Bastily předvedla nejen tradiční obrněnce, ale i "létajícího muže" na futuristickém vznášedlu anebo neobvykle vyhlížející zbraně ke zneškodňování dronů, například mikrovlnou rušičku. Armáda také experimentuje s nasazením dálkově ovládaných robotických vozítek, které by od příštího roku měly podpořit francouzské vojáky v Mali. Prezident Emmanuel Macron v předvečer přehlídky ohlásil vytvoření velitelství vesmírných sil.

O zamýšleném týmu je zatím známo jen to, že by se měl skládat ze čtyř či pěti spisovatelů sci-fi a že by měl přemýšlet kreativněji než armádní štáby, hlavně pokud jde o představy, jak by teroristické organizace či cizí státy mohly použít vyspělé technologie.

BBC připomněla, že Jules Verne už roku 1865 v románu Ze Země na Měsíc poslal tříčlennou posádku na vesmírnou misi z Floridy - s jistými shodami se skutečným letem, který se uskutečnil o 104 let později. A atomovou bombu předvídal Herbert George Wells v knize Osvobozený svět (The World Set Free), která vyšla roku 1914.