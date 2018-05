Frontex by měl působit i v Africe. Odradí migranty od cesty do EU

Rakouský kancléř Sebastian Kurz chce prosadit, aby pracovníci Evropské agentury pro pobřežní a pohraniční stráž (Frontex) v budoucnu působili i v Africe. Tam by se podle něj se souhlasem místních vlád měli snažit odradit migranty od nelegálních cest do zemí Evropské unie. Kurz to řekl v rozhovoru pro německý nedělník Welt am Sonntag.

"Nový politický mandát by měl Frontexu umožnit působit se souhlasem místních vlád ve třetích státech, kde by měl skoncovat se špinavým obchodem převaděčů a zabránit tomu, aby se jejich lodě vůbec vydávaly na nebezpečnou plavbu přes Středozemní moře," uvedl Kurz.

Podle něj je správné, že Evropská komise má v plánu zvýšit počet zaměstnanců Frontexu na 10 tisíc, ale posílení personálu podle něj musí přijít dříve, než v navrhovaném termínu do roku 2027.

"Cílové datum v roce 2027 je příliš pozdní: musí to přijít mnohem rychleji, pokud chceme v budoucnu ilegální migraci účinně bránit," dodal rakouský kancléř.

Kurz v rozhovoru také znovu zopakoval svůj odpor k systému kvót, který je v debatách mezi unijními státy stále ve hře jako jedno z opatření pro případ dalšího masivního přílivu migrantů do EU. "Základem funkčního státu přece je to, že země sama rozhoduje o tom, kolik a jakých lidí přijme," řekl.

Rakousko v červenci převezme po Bulharsku předsednictví Evropské unie. Téma migrace a azylové politiky bude dál jednou z klíčových otázek, kterou bude EU za vedení Rakouska řešit.