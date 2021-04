Gagarinova legenda žije jako symbol ruského úspěchu a zdroj národní hrdosti

Jeho popularita zůstává i šedesát let po legendárním letu do vesmíru neporušena. V Rusku existuje jen málo postav, které jsou dnes tak univerzálně zbožňované, jako sovětský kosmonaut Jurij Gagarin. Na výročí historického letu, při němž 12. dubna 1961 obkroužil jako první člověk Zemi, mu Rusové každoročně vzdávají hold. Jeho legenda, která je symbolem ruského úspěchu, je ale také důležitým zdrojem národní hrdosti pro Kreml toužící po vlasteneckém nadšení Rusů, píše agentura AFP.

"Je postavou, která vyvolává absolutní shodu a sjednocuje národ," míní Gagarinův životopisec Lev Danilkin. "Je velmi vzácným případem, u kterého je většina obyvatel jednotná," dodává.

Gagarinův usměvavý obličej zdobí nástěnné malby po celé zemi. Nad moskevskou Leninovou třídou se vyjímá na 42,5 metrů vysokém podstavci v pozici, jako kdyby zrovna letěl do vesmíru. Stal se dokonce oblíbeným motivem pro tetování, píše AFP. Rusové slaví 12. dubna coby Den kosmonautiky a obyvatelé nejrozlehlejší země světa všeho věku tento den pokládají květiny k památníkům připomínajícím historickou událost.

Fascinace Gagarinem přetrvává nejen díky jeho příběhu o vzestupu ze skromných poměrů až k vesmírnému průkopníkovi, ale přiživuje ji rovněž tajemno obklopující jeho smrt. Podle historika Alexandra Železňjakova postava Gagarina pomáhala živit lidskou představivost. "Proměnil nás z jednoduchého biologického druhu na druh, jenž si může představit celý vesmír, který se nachází za zeměkoulí," domnívá se Železňjakov.

Syn tesaře a dojičky se původně vyučil slévačem, později se stal vojenským pilotem. A ve 27 letech strávil 108 minut ve vesmíru, když v kosmické lodi Vostok 1 obletěl zeměkouli. Gagarin se dočkal chvály za statečnost a profesionalitu, stal se příkladem perfektního sovětského muže, píše AFP s tím, že jeho legendu doprovází rovněž příběhy o kamarádství, odvaze a lásce k jeho dvěma dcerám a manželce Valentině.

"Jestli se něco pokazí, žádám vás, zejména tebe Valjušo, abyste nebyly smutné. Vždyť takový je život a nikdo nemá zaručeno, že ho zítra nepřejede auto," napsal Gagarin své ženě v dopise pár dní před svou vesmírnou misí. Někdejší kosmonaut Boris Volynov v rozhovoru pro AFP před deseti lety popsal Gagarina jako muže, který využil svých privilegií a trávil hodiny na telefonu, aby získal léky nebo místo v nemocnici pro své méně šťastné přátele.

Po návratu na Zemi se Gagarin ocitl v centru kolotoče sovětské propagandy, která se na jeho příkladu snažila dokázat nadřazenost sovětského modelu, jenž je schopen transformovat plebejce v dobyvatele, píše AFP. Podle Danilkina sovětský režim využil Gagarina jako příklad pro zbytek světa, ale také k přesvědčení obyvatel SSSR, kteří zažili druhou světovou válku a stalinské represe, že "oběti z předchozích desetiletí nebyly zbytečné". Současný prezident Vladimir Putin podle něj přejal tento odkaz a rád vyzdvihává sovětská vítězství. "Současné úřady si metodicky přivlastňují populární kulty: nejprve vítězství ve druhé světové válce a poté dobytí vesmíru," míní Danilkin.

Stejně jako všichni ruští hrdinové, i Gagarin byl zároveň tragickou postavou. Jeho smrt během cvičného letu v roce 1968, kdy mu bylo teprve 34 let, obestírá tajemství. Úřady nikdy nezveřejnily plnou vyšetřovací zprávu o příčinách tragédie. Částečné záznamy naznačují, že letoun MIG-15 pravděpodobně havaroval kvůli meteorologickému balónu. Nicméně z důvodu nedostatečné transparentnosti vyšetřování o Gagarinově smrti dále koluje mnoho teorií. Jedna z nich například tvrdí, že byl opilý, další praví, že se ho zbavil Kreml, jenž se obával kosmonautovy popularity.

Bez ohledu na to se podle AFP mnoho Rusů stále nevyrovnalo s jeho smrtí. "Jak by mohl špičkový kosmonaut, tak mladý a milý muž, tak náhle zemřít? Ve skutečnosti se přes to lidé stále snaží přenést," říká historik Železňjakov.