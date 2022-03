Gazprom uvádí, že pokračuje ve stabilních dodávkách plynu přes Ukrajinu

Ruský plynárenský gigant Gazprom nadále pokračuje v dodávkách plynu přes Ukrajinu. Objem dodávek zůstává na zhruba stejné úrovni, řekl agentuře Interfax mluvčí Gazpromu Sergej Kuprijanov. Přes Ukrajinu, která nyní čelí rozsáhlé ruské vojenské invazi, proudí plyn také do České republiky.

Pondělní dodávky plynovodem přes Ukrajinu činí 109,5 milionu metrů krychlových, předchozí den to bylo 109,6 milionu metrů krychlových. Podle smlouvy Gazprom ročně dodá 40 miliard metrů krychlových plynu.

Podle údajů provozovatelů plynovodů byly v pondělí ráno toky ruského plynu do Německa přes Nord Stream 1 a do Polska a na Slovensko přes Ukrajinu stabilní.

Plyn proudí přes Bělorusko a Polsko směrem do Německa také plynovodem Jamal. Plynovod, který se na ruských dodávkách plynu do Evropy podílí zhruba 15 procenty, od 21. prosince pracoval v reverzním režimu, což znamená, že plyn z něj proudil z Německa do Polska. Toky směrem na západ byly obnoveny 25. února, nejprve přerušovaně, od 8. března však již nepřetržitě, napsala agentura Reuters.

Gazprom disponuje největšími zásobami zemního plynu na světě a má monopol na vývoz této strategicky důležité suroviny z Ruska prostřednictvím plynovodů. Je klíčovým dodavatelem plynu do mnoha evropských zemí, včetně České republiky. Západní země nyní kvůli tomu zvažují, jak snížit svou závislost na ruských energetických surovinách.

Česko dováží většinu plynu z Ruska. Vedle trasy přes Ukrajinu a Slovensko má napojení na plynovod Nord Stream, který vede po dně Baltského moře z Ruska do Německa.