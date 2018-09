Google a Facebook jsou mocnější než EU, míní většina Evropanů

Dvě třetiny Evropanů se domnívají, že technologické giganty jako Google mají větší moc než Evropská unie. Téměř devět z deseti obyvatel EU pak podporuje vznik zákonů na ochranu práv tvůrců obsahu, tedy umělců, novinářů nebo vědců. Vyplývá to z průzkumu, který zpracovala společnosti Harris Interactive mezi 6600 občany ze Španělska, Itálie, Německa, Polska, České republiky, Rumunska, Řecka a Francie.

"Tyto výsledky jsou do očí bijící a měly by europoslancům posloužit jako poslední budíček před hlasováním o směrnici o autorském právu plánovaným na 12. září. Rovnováha sil musí být obnovena ve prospěch tvůrců a občanů Evropské unie," uvedla generální manažerka European Grouping of Societies of Authors and Composers (GESAC) Véronique Desbrossesová.

Celkem 66 procent respondentů si myslí, že se internetové platformy s tvůrci, jejichž obsah na svých stránkách využívají, nedělí spravedlivě o své zisky. Nejvíce zastánců má tento názor ve Francii (76 procent) a v Německu (72 procent). Přibližně 81 procent respondentů zastává názor, že by platformy měly spravedlivěji odměňovat mediální organizace.

Český Ochranný svaz autorský (OSA) ve středu vytvořil na internetu petici, kam mohou lidé vyjadřovat podporu přijetí směrnice.

Průzkum je součástí iniciativy, kterou minulý týden spustilo uskupení Europe for Creators, které bojuje za podporu směrnice o autorském právu. Ta sdružuje dohromady více než 12 milionů pracovních pozic spadajících do evropských tvůrčích a kulturních oborů.

O směrnici se v posledních týdnech vedou spory a diskuse. Koncem letošního srpna stovka evropských novinářů podpořila výzvu tiskové agentury AFP poslancům Evropského parlamentu, aby uložili velkým internetovým platformám povinnost přepouštět část svých finančních zisků sdělovacím prostředkům, na jejichž novinářské články, fotografie či videa odkazují. S deklarací ve stejném duchu následně na filmovém festivalu v Benátkách přišlo 165 evropských filmařů.

Spor se vede zejména o článek 11, který má vydavatelům umožnit vyžadovat poplatek za pouhý odkaz nebo náhled na článek na internetových platformách. Platformy typu Google News, Facebook, Wikipedie, Twitter nebo i český Seznam by se tak musely podělit o zisky, které jim z toho díky reklamě plynou. Ty se tomu brání.