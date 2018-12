Hackeři se nabourali do komunikace EU. Sledovali ji tři roky

Hackerům se tři roky dařilo získávat informace z diplomatické komunikace Evropské unie. Informoval o tom list The New York Times. Z tisíců diplomatických kabelogramů podle něj hackeři zjistili mimo jiné to, jaké má EU obavy z nepředvídatelného chování amerického prezidenta Donalda Trumpa, jaké má problémy při jednání s Ruskem a Čínou či jaký má strach z obnovení íránského jaderného programu.

Narušení komunikace unijních diplomatů podle amerického listu odhalila společnost Area 1, která se zabývá kybernetickou bezpečností. Podle EU se ovšem hackerům nepodařilo proniknout do zpráv, které byly klasifikované jako důvěrné nebo tajné.

List The New York Times s odvoláním na bezpečnostního experta firmy Area 1 uvedl, že metody, které hackeři v případě diplomatů EU uplatnili, se podobají těm, jež v minulosti používala čínská armáda. "Po desítce let zkušeností s bojem proti čínským kybernetickým operacím... není pochyb, že tato kampaň byla spojena s čínskou vládou," řekl odborník Blake Darche.

Podle společnosti Area 1 hackeři využili vcelku jednoduchého triku, který zacílili na kyperské diplomaty. Jejich prostřednictvím se pak dostali nejen do národního, ale i do unijního systému.

V hackery zachycených zprávách, takzvaných diplomatických kabelogramech, se podle amerického listu píše mimo jiné o červencovém setkání amerického prezidenta Donalda Trumpa s jeho ruským protějškem Vladimirem Putinem v Helsinkách, které je označováno jako "úspěšné (aspoň pro Putina)". Jiná zpráva údajně obsahuje detaily ze setkání čínského prezidenta Si Ťin-pchinga s představiteli EU. Nejvyšší čínský představitel podle ní řekl, že se nepodvolí šikaně Washingtonu, i kdyby to mělo znamenat obchodní válku, která ublíží všem.