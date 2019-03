Harabin se zlobí na Kotlebu. V druhém kole volit nepůjde

Štefan Harabin, který v sobotních prezidentských volbách na Slovensku skončil na třetím místě a nepostoupil do druhého kola, zůstane soudcem nejvyššího soudu a je přesvědčený o tom, že další prezidentské volby vyhraje. Uvedl to na tiskové konferenci po zveřejnění předběžných výsledků. Za postupem právničky Zuzany Čaputové a eurokomisaře Maroše Šefčoviče vidí kandidaturu krajně pravicového politika Mariana Kotleby, který obsadil čtvrté místo. V druhém kole nepodpoří Harabin nikoho.

Harabinovi dlouho trvalo, než porážku v sobotním hlasování přiznal. I po sečtení většiny okrsků opakoval, že má v plánu volby vyhrát. Nakonec na tiskové konferenci řekl, že se jeho plány nyní týkají příštích voleb.

"To znamená, že mám v plánu vyhrát následující volby, minimálně prezidentské," prohlásil kontroverzní soudce, který ostře vystupuje proti přijímání uprchlíků a Evropské unii, zdůrazňuje nutnost ochrany tradičních hodnot a národního státu a chválí Rusko, jež označuje za stabilizační prvek ve světové politice a bezpečnosti.

Podle analytiků Harabin do jisté míry oslovuje stejnou skupinu voličů jako Marian Kotleba. Někteří z analytiků před volbami uváděli, že kdyby Kotleba z prezidentského klání odstoupil, měl by Harabin druhé kolo téměř jisté. To se ale nestalo.

"Pan Kotleba posunul pana Šefčoviče do druhého kola, takže posunul v podstatě zánik rodiny, posunul islamizaci slovenské křesťanské rodiny, základny a cizí vojska na území Slovenska, v podstatě zánik státu," dodal Harabin.

Svým voličům Harabin nedoporučí podporu ani jednoho z úspěšných kandidátů. "V druhém kole nepodpořím nikoho, protože volím stát a právo," prohlásil Harabin.

Již před sobotními volbami se široce spekulovalo, zda Harabin nezúročí svou popularitu a nezaloží politickou stranu. Podle tiskové konference ale Harabin vidí svou budoucnost jinak. Plánuje, že se po třech měsících vrátí do své pozastavené funkce na Nejvyšším soudu Slovenské republiky.

Čaputová získala ve volbách 40,57 procenta hlasů a Šefčovič 18,66 procenta. Na třetím místě skončil soudce Harabin s 14,3 procenty a na čtvrtém šéf krajně pravicové strany Kotleba-Lidová strana Naše Slovensko Marian Kotleba s 10,4 procenty. Harabin, který si dlouho dělal naděje na postup do druhého kola, svůj výsledek označil za úspěch.

"Neudělal jsem chybu, vždyť mám 301 tisíc hlasů. Sám se svou rodinou jsem získal 15 procent hlasů, to je úžasný úspěch. Děkuji všem voličům a těm, kteří si uvědomují, o co na Slovensku skutečně jde," řekl.