Hlasování v Turecku poznamenala roztržka, zemřeli dva lidé

Voliči v Turecku hlasují v místních volbách, které jsou považovány za test obliby prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana. V době, kdy turecké hospodářství zažívá strmý propad, hrozí, že Erdoganova Strana spravedlnosti a rozvoje (AKP) ztratí vládu nad Ankarou a dokonce Istanbulem, největším tureckým městem. Hlasování poznamenala roztržka, při níž byli na východě země zastřeleni dva lidé.

Komunální volby jsou prvním hlasováním od loňských voleb, které Erdogan vyhrál. Předtím prosadil změny politického systému, díky nimž posílil své pravomoci. Erdogan ovládá tureckou politiku v posledních 16 letech a za tu dobu se stal nejoblíbenějším politikem v tureckých moderních dějinách, zároveň ale i lídrem, který Turky nejvíce rozděluje.

"Původně jsem se k volbám jít nechystal, ale když jsem viděl, jak AKP kolem sebe mlátí, řekl jsem si, že je načase, abych jim šel dát ránu," cituje agentura Reuters 47letého Hakana, který odvolil v Ankaře.

Hlasovací právo má okolo 57 milionů lidí. Výsledky, z nichž bude jasné, kdo zvítězil, se očekávají kolem půlnoci.

Porážka v Ankaře nebo Istanbulu by ukončila téměř čtvrtstoletí vlády Erdoganovy AKP nebo jejích předchůdců v těchto městech a znamenala by pro tureckého prezidenta velkou symbolickou ránu. V Istanbulu Erdogan do volebního boje nasadil bývalého premiéra Binaliho Yildirima proti opozičnímu kandidátovi Ekremovi Imamogluovi.

Agentura AP píše, že Erdogan se před volbami horlivě zapojil do kampaně, ekonomické problémy Turecka označoval za útok nepřátel doma i v zahraničí a volební klání nazval "věcí národního přežití". Jen v sobotu vystoupil na šesti shromážděních v Istanbulu, která živě vysílaly turecké televize. "Kdo získá Istanbul, získá Turecko," tvrdil tento politik, jehož kariéra začala stoupat po roce 1994, kdy se stal starostou tohoto města rozkročeného mezi Evropou a Asií.

"Jaká otázka přežití? Volíme starosty. Co to má společného s národním přežitím?" ptal se na volebním mítinku v Eskišehiru předseda opoziční Lidové republikánské strany (CHP) Kemal Kiliçdaroglu.

Dva mrtvé si vyžádal incident, který se stal ve volební místnosti v provincii Malatya na východě země. Pustily se tam do sebe dvě skupiny, přičemž člen jedné z nich vytáhl pistoli a dva lidi zastřelil. Tento případ vyšetřuje policie. Šéf opoziční proislámské Strany Štěstí Temel Karamollaoglu na twitteru napsal, že oběťmi jsou volební pozorovatelé jeho strany. Snažili se podle něho prosadit to, aby v souladu s volebním zákonem byly hlasovací lístky označovány v kabinách za plentou a ne ve volném prostoru.