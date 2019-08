Hlavní britská letiště musí povinně zavést 3D skenery

Všechna hlavní britská letiště musí do konce roku 2022 instalovat 3D zařízení pro detekci zavazadel. Požaduje to britská vláda. Poukazuje přitom na to, že tato technologie posílí bezpečnost, urychlí kontroly před nástupem do letadla a mohla by také ukončit restrikce na cestování s tekutinami a notebooky, píše zpravodajský server BBC.

Zařízení, podobně jako počítačové tomografy (CT) používané v nemocnicích, již zavádí londýnské letiště Heathrow. Do CT investovalo přes 50 milionů liber (asi 1,4 miliardy korun).

Technologie poskytuje zřetelnější obraz vnitřku zavazadla. Detailní 3D snímky si mohou pracovníci letiště přiblížit a otáčet jimi.

Současná pravidla dovolují cestujícím po celém světě převážet tekutiny na palubě letadla jenom v baleních o maximálním objemu 100 mililitrů. Všechny tekutiny musí být umístěny v průhledném, opětovně uzavíratelném sáčku o rozměrech asi 20x20 cm. Předpisy platí v zemích Evropské unie, Spojených státech a jinde, v některých zemích jsou ještě přísnější.

Opatření pro převoz tekutin bylo na letištích po celém světě zavedeno v roce 2006, kdy na Heathrow bezpečnostní kontrola odhalila pokus o útok prostřednictvím kapalných výbušnin.

Technologii 3D už využívají letiště ve Spojených státech, například chicagské O'Hareovo letiště nebo mezinárodní letiště v Atlantě. Skenery testuje i další z nejvytíženějších evropských letišť, amsterodamský Schiphol.