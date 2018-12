"Hloupá ženská", Corbyn prý urazil Mayovou

Lídr britských labouristů Jeremy Corbyn vyvolal v dolní komoře parlamentu bouři emocí, když podle mnohých v reakci na kritiku premiérky Theresy Mayové zamumlal "hloupá ženská" (stupid woman). Video sporného okamžiku se ihned dostalo k poslancům a předseda Dolní sněmovny John Bercow následně vyzýval Corbyna k omluvě. Vůdce labouristů se k záležitosti ihned nevyjádřil, podle mluvčího strany Corbyn řekl "hloupí lidé".

Incident přišel na úplném konci duelu lídrů nejsilnějších stran v rámci dnešních interpelací premiérky Mayové. Ta Corbynovi vzkázala, že z jeho působení není nadšená Británie, ani jeho straničtí kolegové. Kamera sněmovního přenosu poté zabrala zachmuřeného vůdce opozice, který si sám pro sebe něco zamumlal.

WATCH: looks like Corbyn calls PM "stupid woman” here pic.twitter.com/NoQDuoKPiG