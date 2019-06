Hodiny Notre-Dame bude možné zachránit díky náhodnému objevu

Francouzský hodinář náhodou našel hodiny téměř totožné s těmi, které byly nenávratně zničeny během dubnového požáru katedrály Notre-Dame v centru Paříže. Hodiny objevil v zapomenutém prostoru kostela Nejsvětější Trojice v Paříži, který se nachází pouhé čtyři kilometry od Notre-Dame.

Na tři metry dlouhý mechanismus narazil hodinář Jean-Baptiste Vinot, který v malém prostoru pod krovem kostela dělal inventář zapomenutých uměleckých děl. V místnosti se kromě hodin nacházely také staré sochy a nábytek. "Je to neuvěřitelné štěstí, jako bychom našli další vydání spálené knihy. Je to nález nedocenitelné hodnoty," uvedl Vinot.

Nalezené hodiny vyrobil v roce 1867 stejně jako ty z Notre-Dame francouzský hodinář Collin-Wagner, je tedy možné podle nich vyrobit formy, ze kterých se pak zhotoví nové hodiny pro zničenou katedrálu. Zapomenuté hodiny z kostela Nejsvětější Trojice, které nahradil elektrický stroj, použity být nemohou, protože obě stavby mají jiné parametry.

Hodiny, které se roztavily během ničivého požáru, nebyly na rozdíl od krovu převedeny do digitální podoby, myslelo se proto, že je jejich přesná podoba navždy ztracena. Žádné plány neexistují, rekonstrukce se tak mohla uskutečnit jenom na základě fotografií. Díky objevu ale bude možné vyrobit v podstatě identickou kopii.

Požár zachvátil chrám v srdci francouzské metropole 15. dubna. Oheň v katedrále ze 14. století zničil střechu, krov a propracovanou věžičku nad hlavní lodí.

