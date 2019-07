Holčička zabloudila v Polsku na pláži. Našli ji v Německu

Šestiletá holčička zabloudila na pláži u města Svinoústí (Świnoujście) na severozápadě Polska, a tak šla, až došla do blízkého Německa, uvedl zpravodajský server Onet. Polští rodiče mezitím nechali po pohřešované dceři vyhlásit pátrání, které zůstávalo hodiny marné - do chvíle, než se do akce zapojila i německá policie, která děvče našla u obce Heringsdorf.

Ztracená holčička ušla po pláži osm kilometrů, než si ji - už ale v sousedním státě - všiml jeden z turistů z Porýní, který se s ní pokusil pohovořit. Dítě ale zjevně nerozumělo německy a volilo úprk od neznámého muže, který raději vyrozuměl místní policii.

Mladé policistce se pak podařilo získat dívčinu důvěru. S předáním do rukou polské policie na hranicích holčička nesouhlasila, a tak ji policistka odvezla rovnou k záchranářům ve Svinoústí, kde na ni už čtyři hodiny čekal ustaraný otec.

Německá policie, která o úterní příhodě informovala, poděkovala pozornému turistovi, který si dítěte povšiml.