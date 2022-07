I přes levné měsíční jízdné si tisíce lidí v Berlíně koupily klasický tarif

Nehledě na levné měsíční celoněmecké jízdné za devět eur (222 Kč) pro regionální a městskou dopravu si v Berlíně v červnu několik tisíc lidí koupilo klasické předplatné. To je několikanásobně dražší a je na rozdíl od devítieurového lístku omezené jen na Berlín, případně okolí metropole. Nákup standardního předplatného totiž prodejní automaty i přes existenci levného jízdného stále umožňují, protože podle dopravců by se úprava zařízení nevyplatila.

Od začátku června až do konce srpna mohou lidé po celém Německu cestovat regionální dopravou za měsíční paušál devět eur. O tuto jízdenku, která má obyvatelům kompenzovat vysoké ceny energií a paliv, je mimořádný zájem, což dokazují i plné regionální vlaky.

Již na konci května, těsně před začátkem platnosti devítieurové jízdenky, si tento lístek jen v Berlíně koupily statisíce lidí. Se započítáním června pak bylo v celém Německu podle Svazu německých dopravních podniků (VDV) zakoupeno zhruba 21 milionů takových jízdenek. VDV původně předpokládal, že v Německu s 83 miliony obyvatel se prodá měsíčně okolo 30 milionů devítieurových jízdenek.

"Poptávka mezi obyvateli je od zahájení prodeje stále vysoká a také hodnocení spokojenosti s jízdenkou zůstává na trvale vysoké úrovni," řekl šéf VDV Ingo Wortmann. "Z průzkumu trhu navíc vyplývá, že většina našich zákazníků nevyužívá devítieurovou jízdenku na výlety a cesty na dovolenou, ale na každodenní cestování," dodal.

Stále ale existuje řada lidí, kteří si na každodenní dojíždění v červnu koupili klasické nezlevněné předplatné. Berlínský dopravní podnik BVG uvedl, že v případě metropole se to týká několika tisíců lidí. Další desítky tisíc lidí si koupily jednodenní jízdné, které pro území hlavního města stojí 8,8 eura (218 Kč) a pro Berlín a blízké okolí pak deset eur (247 Kč), což zhruba odpovídá ceně za devítieurovou jízdenku s celoměsíční platností.

Berlínská média zaujalo to, že klasické jízdné a normální předplatné lze v době platnosti devítieurové jízdenky vůbec koupit a že zákazníci nejsou při nákupu nezlevněného jízdného v automatu varováni. Dopravní podnik BVG to zdůvodnil tím, že úprava nabídky v prodejních automatech by byla technicky náročná, nebylo by možné ji v krátké době stihnout a navíc by ji bylo nutné nejpozději v srpnu opět obnovit, aby si lidé mohli nakoupit předplatné pro září. BVG také uvedl, že nabídku na devítieurový lístek zobrazuje přímo na úvodní obrazovce.

Klasické měsíční jízdenky spolu s levnou devítieurovou jízdenkou v Berlíně prodávají také německé dráhy Deutsche Bahn (DB), které v metropoli provozují systém městské železnice S-Bahn. Nezlevněný tarif si podle DB koupily v červnu stovky lidí.

V Berlíně, kde žije 3,6 milionu lidí, devítieurový měsíční tarif ale využívají stovky tisíc cestujících. Jen BVG eviduje přes 1,1 milionu prodaných levných jízdenek s platností pro červen a berlínská S-Bahn dalšího půl milionu jízdenek. Mnozí lidé pak využívají pro cestování po metropoli lístek, který si koupili u jiných dopravců.