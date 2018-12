Imigraci snížíme na udržitelnou úroveň, řekl ministr vnitra

Plány britské vlády na dobu po brexitu nebudou zahrnovat konkrétní cíl omezující množství přistěhovalců, řekl britský ministr vnitra Sajid Javid. Podle agentury Reuters by tím Konzervativní strana zřejmě porušila jeden ze svých hlavních předvolebních slibů. Kabinet představí mnohokrát odkládaný detailní náčrt své imigrační politiky, jejímž cílem bude upřednostnění britských zaměstnanců.

Ministr vnitra Javid v interview rádia BBC sedmkrát odmítl říci, zda hodlá dodržet dlouhodobý slib své Konzervativní strany, který předpokládal omezení čisté imigrace pod sto tisíc lidí ročně. "Konkrétní cíl neexistuje, navrhujeme systém, který sníží imigraci na udržitelnou úroveň," řekl Javid. "Když se podíváte na současnou úroveň imigrace, poslední statistiky uvádějí číslo 273 tisíc. Většina lidí se shodne, že je velmi vysoké, samozřejmě z historického pohledu," poznamenal ministr.

Premiérka Theresa Mayová je odhodlána ukončit po brexitu volný vstup občanů Evropské unie do Británie. Její plány však znepokojují podnikatele, kteří varují, že to poškodí hospodářství. Obavy z dlouhodobých dopadů imigrace na společnost a hospodářství přispěly k tomu, že v referendu o brexitu v roce 2016 převážil u voličů postoj Evropskou unii opustit.

Ministr Javid řekl, že nová pravidla jsou nejvýraznější změnou imigrační politiky za posledních 40 let a že ovlivní pracovní trh Británie na desítky let dopředu. Vláda po brexitu ukončí volný pohyb osob ze zemí EU a bude jednat o svých plánech na zavedení minimálního ročního platu 30 tisíc liber (857 tisíc korun), který budou muset uchazeči o zaměstnání ve Spojeném království pobírat předtím, než si budou moci zažádat o pětileté pracovní povolení. Opatření má za cíl přilákat do Británie výhradně kvalifikované pracovníky.

Ministr vnitra už dříve uvedl, že uvažuje o odstranění kvóty na nově příchozí vysoce kvalifikovanou pracovní sílu ve výši 20 tisíc lidí ročně. "Pracujeme na jasných pravidlech, abychom získali kontrolu nad našimi hranicemi, a zavedeme nový systém, který bude fungovat v zájmu Britů," sdělil Javid. "Bude to jednotný systém pro imigraci kvalifikovaných lidí založený spíše na talentu a erudici, kterou si lidé mohou přinést s sebou, než na jejich původu. To maximalizuje výhody imigrace a ukáže, že je Spojené království otevřené pro podnikání."

Takzvaná Bílá kniha, jak se vládní dokument ohledně migrace jmenuje, se řídí zářijovou zprávou Poradního výboru pro migraci (MAC). Ten Británii doporučil neudělovat preferenční status pracovníkům ze zemí EU.

Mayová stále nezískala podporu hluboce rozděleného parlamentu pro svou "rozvodovou smlouvu", kterou s lídry EU vyjednala minulý měsíc a která se snaží zachovat úzké vazby Británie s evropskou sedmadvacítkou. Jen sto dní do brexitu se Británie nachází na hraně toho, aby Unii opustila bez uzavřené dohody. To je nejhorší možný scénář pro mnoho podnikatelů, kteří se nyní připravují na hospodářský šok.